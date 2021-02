¿Cómo obtener un salvoconducto en Quito para el nuevo horario de 'Hoy no circula"?

El Municipio de Quito volverá a emitir salvoconductos para quienes ejerzan actividades económicas con RUC y puedan movilizarse durante el plan ´Hoy No Circula´.

Según el artículo 13 de la Resolución del 15 febrero, emitida por la Secretaría de Movilidad, las “(…) personas naturales que ejerzan actividades económicas correspondientes al sector productivo (agricultura y ganadería, industria, construcción, comercio y turismo)”, requieren del proceso para la emisión de nuevos salvoconductos para actividades económicas con RUC.

Salvoconductos hasta para dos vehículos

Entre las principales consideraciones, se establece que el límite para la obtención de salvoconductos es hasta para dos vehículos. Cada vehículo puede tener hasta 12 conductores registrados (debido a la rotación o turnos que disponga la empresa). La vigencia del salvoconducto es de 180 días contados a partir de la obtención de dicho documento.

Además, para generar el salvoconducto se debe tener en cuenta la calendarización, según el noveno dígito del RUC, esto es: lunes, miércoles y viernes números impares; martes, jueves y sábados números pares; domingos todos los números.

El proceso de emisión de salvoconducto para personas naturales es el siguiente:

1.- Ingrese a la página del PAM https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx con su usuario. En caso de no tenerlo deberá crear uno con su número de RUC (para saber más comuníquese al 1800 510 510 opción 6).

2.- Una vez creado el usuario ingrese a la opción “Salvoconductos”.

3.- Seleccione la opción “Actividades Económicas” (recuerde que puede ingresar según el noveno dígito del RUC y el día que le corresponda).

4.- Digite el número de establecimiento, si no lo conoce ingrese con su RUC a: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriRucWeb/ConsultaRuc/Consultas/consultaRuc

5.- Ingrese la placa y la cédula del conductor, a continuación, presione “Añadir Vehículo y Chofer a su solicitud” (para ingresar datos del vehículo).

6.- Elija la parroquia de su domicilio, si no se registra seleccione “Fuera de Quito”.

7.- Acepte los términos y condiciones.

8.- Presione el botón “Solicitar Salvoconducto”.

El sistema enviará automáticamente un correo para aprobar el salvoconducto dependiendo del tipo de RUC:

– Naturales: Una vez llena la solicitud llegará el salvoconducto en formato PDF al correo registrado al momento en que creó el usuario PAM.

– Jurídicas: Una vez llena la solicitud llegará al correo del representante legal (registrado en el SRI) un enlace para su aprobación, para ello deberá marcar la casilla que se encuentra frente a cada vehículo inscrito, y posteriormente dar clic en “Generar Salvoconducto” (si no marca la casilla del vehículo este se generará como NEGADO y no recibirá el documento).

