Listado de 168 instituciones educativas que autorizaron plan piloto para retorno progresivo a clases presenciales
El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N) resolvió la noche de ayer, entre otros aspectos, autorizar a 168 instituciones educativas el plan piloto para el retorno progresivo a clases presenciales. En la resolución se establece lo siguiente:
Autorizar bajo la figura de plan piloto, los 'Planes Institucionales de Continuidad Educativa' presentadas por el Ministerio de Educación, para el retorno progresivo a clases presenciales de los estudiantes en 168 instituciones educativas.
Los representantes legales de los y las estudiantes decidirán de forma voluntaria el retorno presencial o no a las instalaciones educativas.
Se encarga a la comisión interinstitucional conformado por Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Pública el seguimiento y Monitoreo de la implementación de los Planes Institucionales de continuidad educativa e informará de manera mensual al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional.
Listado de unidades educativas fiscales y fiscomisionales
- CECIB IE RIO LLANCHAMA
- LAS LAJAS
- CORDILLERA DEL CONDOR
- MIRAFLORES
- GUSTAVO ADOLFO BECQUER
- VICENTE MAMALLACTA
- DOCTOR BENJAMIN CARRION
- PRINCESA TOA
- SIXTO MARIA DURAN
- MIRADOR
- MARCO UBALDO VALLEJO PADILLA
- RAFAEL LARREA
- 12 DE FEBRERO
- GABRIEL AGUSTO CALAPUCHA
- EUGENIO ESPEJO
- ANTONIO NEUMANE
- JUAN ALVARADO SHIGUANGO
- ENRIQUE DARIO MAMALLACTA
- JUAN PIO MONTUFAR
- WAYUSA
- FLOR DEL ORIENTE
- SAN ANDRES DEL VALLE
- UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE 29 DE OCTUBRE
- JUAN BENIGNO MALO
- 25 DE SEPTIEMBRE
- CAPITAN ANDRES CONTEROS
- PALANDA 01
- CIUDAD DE MACARA
- SANTA MARIANA DE JESUS
- CECIBEB JOSE YUMBO SAMUNA
- CENTINELA DE LA PATRIA
- ANDRES ALVARADO
- DR GABRIEL GARCIA MORENO
- LA PAZ
- KURY YAKU
- AVILA
- SAN LUIS
- LICENCIADO SEGUNDO JULIO LLORI
- PAULA MONTAL
- BRISAS DEL RIO DORADA
- JOSE MARIA TANDALIA
- CIUDAD DE GUARANDA
- JOSE VICENTE ZAMBRANO FARFAN
- ILUSTRE MUNICIPIO DE ARCHIDONA
- JOSE ANDRANGO
- RIVERAS DEL PUNINO
- CARLOS AGUINDA
- GABRIEL TANGUILA
- EL EDEN
- SAN ANTONIO EL GRAN CHAPARAL
- JOSE BONIFACIO AJON CAPINOA
- RICARDO SHIGUANGO
- ANTONIO TAPUY
- JUAN PABLO II
- 31 DE MARZO
- RIO ACORANO
- MILTON SAUL JACOME
- GENERAL EPLICACHIMA
- SELVA VERDE
- MONS. LUIS ALBERTO LUNAR TOBAR
- 8 DE JUNIO
- ESCUELA DE EDUCACION BASICA RIO RODRIGUEZ
- ESCUELA DE EDUCACION BASICA JAVIER DAVALOS GREFA
- ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCOMISIONAL CRISTOBAL COLON
- UECIB GONZALO DAVID AVILEZ TANGUILA
- PADRE JUAN CONSTANTE SEGOVIA
- BRISAS DEL SUNO
- ABDON PADILLA
- EL DORADO
- PRINCESA TOA
- HERMANO QUIRINO GRANZIERA
- JOSE DE VILLAMIL
- 27 DE FEBRERO
- BAUTISTA LUCIANO ALVARADO
- CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
- YAGUACHI
- SANTA ELENA
- DAVID CLARK
- DESTACAMENTO PATUCA
- HUAMANI
- ADRIAN CACERES
- WAYRA PAMBA
- ROMULO FRANCISCO PELILEO PAPA
- CORDILLERA DE LOS ANDES
- CABO FAUSTO ESPINOZA
- KIWANIS
- EGB "DANIEL GONZALES"
- 4 DE OCTUBRE
- EGB "12 DE FEBRERO"
- ESCUELA MARCELO ANDY
- ESCUELA DE EB FM JOSE DE SAN MARTIN
- LIAWKANA URKU
- EGB MARAÑON
- ESC. DE EGB. PAULO FREIRE
- ESC. DE EGB. DR. FAUSTO CASTELLO
- ESC. DE EGB. BATALLA DE TAPI
- UNIDAD EDUCATIVA ISAIAS GARZON LOYOLA
- EEGB PABLOAURELIO DÀVILA
- EEB. NUEVOS HORIZONTES
- EE. LUIS FELIPE SÁNCHEZ
- ALBERTO GUERRA
- ESC. DE EGB. EL CONDOR
- ESC. DE EGB. UNIÓN Y PROGRESO
- ESC. DE EGB. 3 DE FEBRERO
- ESCUELA DE EDUCACION BASICA COTOPAXI
- CECIB RIO HUAMBOYA
- CECIB TIRIS KUNAMP
- ESCUELA DE EDUCACION BASICA VICENTE NARANKAS
- ESCUELA DE EDUCACION BASICA JUAN JOSE AVILA
- ESCUELA DE EDUCACION BASICA REINO DE QUITO
- ESCUELA DE EDUCACION BASICA OSCAR EFREN REYES
- UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA
- ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA INTERCULTURAL BILINGUE JOSE ANTONIO PAATI
- ESCUELA DE EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILINGUE LUIS AWAK
- ESCUELA DE EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILINGUE TERESITA CHIRIAP
- ESCUELA DE EDUCACION BASICA DR ROBERTO VILLAREAL VILLAREAL
- CECIB DE EDUCACION BASICA TSAWANT
- ESCUELA DE EDUCACION GENERAL BASICA ELIAS ROMERO HERRERA
- CECIB DE EDUCACION GENERAL BASICA TUPAK KATARI
- ESCUELA DE EDUCACION GENERAL BASICA HUMBERTO MARTINEZ ORBE
- ESCUELA DE EDUCACION GENERAL BASICA 24 DE JUNIO
- EEB JUANITA COLLAHUAZO PÁEZ
- EEB PEDRO VICENTE MALDONADO
- EEB MARGARITA BONILLA DE MURO
- EEB MIGUEL ALFONSO CARMONA BENENAULA
- UNIDAD EDUCATIVA CURTINCÁPAC
- EEB 26 DE NOVIEMBRE
- EEB AGOYAN
- EEB JOSÉ ANTONIO JARA AGUILAR
- EEB JOSÉ ROSAS
- EEB JESÚS DEL GRAN PODER
- UNIDAD EDUCATIVA PURUNUMA
- EEB EDWIN VALENCIA
- ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL 24DE MAYO
- EDB PABLO NERUDA
- TUMBACO
- CECIB-EB "ATAHUALPA"
- UE "CESAR AUGUSTO TAMAYO MEDINA"
- UE CÉSAR ARROYO
- UECIB "DOLORES CACUANGO"
- EEB "LUCIA DONOSO DAMMER"
- UE "JOSÉ JOAQUÍN OLMEDO"
- EEB "JUNIN"
- EEB "LUIS CADENA"
- UECIB "LUIS NAPOLEON DILLON"
- UE "MARIA DE LAS MERCEDES SUÁREZ"
- EEB "MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO DE PAMBAMARQUITO"
- CECIB-EB "NIÑO MANUEL"
- CECIB-EB "PATRICIA BROWN"
- EEB "PEDRO MONCAYO"
- CECIB -EB "SANTA ROSA"
Unidades educativas
- MADRE GERTRUDIS
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR DE LA PROVIDENCIA
- COLEGIO MENOR SANTIAGO DE GUAYAQUIL
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR NACIONES UNIDAS
- UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE PARTICULAR ABDÓN CALDERÓN
- UNIDAD EDUCATIVA GRANCOLOMBIANO
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CREAR
- EL ROBLE
- THE BRITISH SCHOOL
- UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR TOMAS MORO
- LA CONDAMINE
- UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE PARTICULAR CAMPO VERDE
- CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA LA ALDEA PUEMBO
- CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA CARAMELO
- CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL HORAS ALEGRES DEL VALLE
- GUABA TREE CUMBAYA LEARNING CENTER
- UE COCHASQUI
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