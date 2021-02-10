Listado de 168 instituciones educativas que autorizaron plan piloto para retorno progresivo a clases presenciales

Por Metro Ecuador

El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N) resolvió la noche de ayer, entre otros aspectos, autorizar a 168 instituciones educativas el plan piloto para el retorno progresivo a clases presenciales. En la resolución se establece lo siguiente:

Autorizar bajo la figura de plan piloto, los 'Planes Institucionales de Continuidad Educativa' presentadas por el Ministerio de Educación, para el retorno progresivo a clases presenciales de los estudiantes en 168 instituciones educativas.

Los representantes legales de los y las estudiantes decidirán de forma voluntaria el retorno presencial o no a las instalaciones educativas.

Se encarga a la comisión interinstitucional conformado por Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Pública el seguimiento y Monitoreo de la implementación de los Planes Institucionales de continuidad educativa e informará de manera mensual al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional.

Listado de unidades educativas fiscales y fiscomisionales

  1. CECIB IE RIO LLANCHAMA
  2. LAS LAJAS
  3. CORDILLERA DEL CONDOR
  4. MIRAFLORES
  5. GUSTAVO ADOLFO BECQUER
  6. VICENTE MAMALLACTA
  7. DOCTOR BENJAMIN CARRION
  8. PRINCESA TOA
  9. SIXTO MARIA DURAN
  10. MIRADOR
  11. MARCO UBALDO VALLEJO PADILLA
  12. RAFAEL LARREA
  13. 12 DE FEBRERO
  14. GABRIEL AGUSTO CALAPUCHA
  15. EUGENIO ESPEJO
  16. ANTONIO NEUMANE
  17. JUAN ALVARADO SHIGUANGO
  18. ENRIQUE DARIO MAMALLACTA
  19. JUAN PIO MONTUFAR
  20. WAYUSA
  21. FLOR DEL ORIENTE
  22. SAN ANDRES DEL VALLE
  23. UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE 29 DE OCTUBRE
  24. JUAN BENIGNO MALO
  25. 25 DE SEPTIEMBRE
  26. CAPITAN ANDRES CONTEROS
  27. PALANDA 01
  28. CIUDAD DE MACARA
  29. SANTA MARIANA DE JESUS
  30. CECIBEB JOSE YUMBO SAMUNA
  31. CENTINELA DE LA PATRIA
  32. ANDRES ALVARADO
  33. DR GABRIEL GARCIA MORENO
  34. LA PAZ
  35. KURY YAKU
  36. AVILA
  37. SAN LUIS
  38. LICENCIADO SEGUNDO JULIO LLORI
  39. PAULA MONTAL
  40. BRISAS DEL RIO DORADA
  41. JOSE MARIA TANDALIA
  42. CIUDAD DE GUARANDA
  43. JOSE VICENTE ZAMBRANO FARFAN
  44. ILUSTRE MUNICIPIO DE ARCHIDONA
  45. JOSE ANDRANGO
  46. RIVERAS DEL PUNINO
  47. CARLOS AGUINDA
  48. GABRIEL TANGUILA
  49. EL EDEN
  50. SAN ANTONIO EL GRAN CHAPARAL
  51. JOSE BONIFACIO AJON CAPINOA
  52. RICARDO SHIGUANGO
  53. ANTONIO TAPUY
  54. JUAN PABLO II
  55. 31 DE MARZO
  56. RIO ACORANO
  57. MILTON SAUL JACOME
  58. GENERAL EPLICACHIMA
  59. SELVA VERDE
  60. MONS. LUIS ALBERTO LUNAR TOBAR
  61. 8 DE JUNIO
  62. ESCUELA DE EDUCACION BASICA RIO RODRIGUEZ
  63. ESCUELA DE EDUCACION BASICA JAVIER DAVALOS GREFA
  64. ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCOMISIONAL CRISTOBAL COLON
  65. UECIB GONZALO DAVID AVILEZ TANGUILA
  66. PADRE JUAN CONSTANTE SEGOVIA
  67. BRISAS DEL SUNO
  68. ABDON PADILLA
  69. EL DORADO
  70. PRINCESA TOA
  71. HERMANO QUIRINO GRANZIERA
  72. JOSE DE VILLAMIL
  73. 27 DE FEBRERO
  74. BAUTISTA LUCIANO ALVARADO
  75. CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
  76. YAGUACHI
  77. SANTA ELENA
  78. DAVID CLARK
  79. DESTACAMENTO PATUCA
  80. HUAMANI
  81. ADRIAN CACERES
  82. WAYRA PAMBA
  83. ROMULO FRANCISCO PELILEO PAPA
  84. CORDILLERA DE LOS ANDES
  85. CABO FAUSTO ESPINOZA
  86. KIWANIS
  87. EGB "DANIEL GONZALES"
  88. 4 DE OCTUBRE
  89. EGB "12 DE FEBRERO"
  90. ESCUELA MARCELO ANDY
  91. ESCUELA DE EB FM JOSE DE SAN MARTIN
  92. LIAWKANA URKU
  93. EGB MARAÑON
  94. ESC. DE EGB. PAULO FREIRE
  95. ESC. DE EGB. DR. FAUSTO CASTELLO
  96. ESC. DE EGB. BATALLA DE TAPI
  97. UNIDAD EDUCATIVA ISAIAS GARZON LOYOLA
  98. EEGB PABLOAURELIO DÀVILA
  99. EEB. NUEVOS HORIZONTES
  100. EE. LUIS FELIPE SÁNCHEZ
  101. ALBERTO GUERRA
  102. ESC. DE EGB. EL CONDOR
  103. ESC. DE EGB. UNIÓN Y PROGRESO
  104. ESC. DE EGB. 3 DE FEBRERO
  105. ESCUELA DE EDUCACION BASICA COTOPAXI
  106. CECIB RIO HUAMBOYA
  107. CECIB TIRIS KUNAMP
  108. ESCUELA DE EDUCACION BASICA VICENTE NARANKAS
  109. ESCUELA DE EDUCACION BASICA JUAN JOSE AVILA
  110. ESCUELA DE EDUCACION BASICA REINO DE QUITO
  111. ESCUELA DE EDUCACION BASICA OSCAR EFREN REYES
  112. UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA
  113. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA INTERCULTURAL BILINGUE JOSE ANTONIO PAATI
  114. ESCUELA DE EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILINGUE LUIS AWAK
  115. ESCUELA DE EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILINGUE TERESITA CHIRIAP
  116. ESCUELA DE EDUCACION BASICA DR ROBERTO VILLAREAL VILLAREAL
  117. CECIB DE EDUCACION BASICA TSAWANT
  118. ESCUELA DE EDUCACION GENERAL BASICA ELIAS ROMERO HERRERA
  119. CECIB DE EDUCACION GENERAL BASICA TUPAK KATARI
  120. ESCUELA DE EDUCACION GENERAL BASICA HUMBERTO MARTINEZ ORBE
  121. ESCUELA DE EDUCACION GENERAL BASICA 24 DE JUNIO
  122. EEB JUANITA COLLAHUAZO PÁEZ
  123. EEB PEDRO VICENTE MALDONADO
  124. EEB MARGARITA BONILLA DE MURO
  125. EEB MIGUEL ALFONSO CARMONA BENENAULA
  126. UNIDAD EDUCATIVA CURTINCÁPAC
  127. EEB 26 DE NOVIEMBRE
  128. EEB AGOYAN
  129. EEB JOSÉ ANTONIO JARA AGUILAR
  130. EEB JOSÉ ROSAS
  131. EEB JESÚS DEL GRAN PODER
  132. UNIDAD EDUCATIVA PURUNUMA
  133. EEB EDWIN VALENCIA
  134. ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL 24DE MAYO
  135. EDB PABLO NERUDA
  136. TUMBACO
  137. CECIB-EB "ATAHUALPA"
  138. UE "CESAR AUGUSTO TAMAYO MEDINA"
  139. UE CÉSAR ARROYO
  140. UECIB "DOLORES CACUANGO"
  141. EEB "LUCIA DONOSO DAMMER"
  142. UE "JOSÉ JOAQUÍN OLMEDO"
  143. EEB "JUNIN"
  144. EEB "LUIS CADENA"
  145. UECIB "LUIS NAPOLEON DILLON"
  146. UE "MARIA DE LAS MERCEDES SUÁREZ"
  147. EEB "MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO DE PAMBAMARQUITO"
  148. CECIB-EB "NIÑO MANUEL"
  149. CECIB-EB "PATRICIA BROWN"
  150. EEB "PEDRO MONCAYO"
  151. CECIB -EB "SANTA ROSA"

Unidades educativas 

  1. MADRE GERTRUDIS
  2. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR DE LA PROVIDENCIA
  3. COLEGIO MENOR SANTIAGO DE GUAYAQUIL
  4. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR NACIONES UNIDAS
  5. UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE PARTICULAR ABDÓN CALDERÓN
  6. UNIDAD EDUCATIVA GRANCOLOMBIANO
  7. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CREAR
  8. EL ROBLE
  9. THE BRITISH SCHOOL
  10. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR TOMAS MORO
  11. LA CONDAMINE
  12. UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE PARTICULAR CAMPO VERDE
  13. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA LA ALDEA PUEMBO
  14. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA CARAMELO
  15. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL HORAS ALEGRES DEL VALLE
  16. GUABA TREE CUMBAYA LEARNING CENTER
  17. UE COCHASQUI

Relacionados:

Las seis instituciones de educación superior autorizadas para retorno progresivo a las actividades académicas

Las seis instituciones de educación superior autorizadas para retorno progresivo a las actividades académicas

Listado de 22 instituciones educativas rurales que autorizaron retorno progresivo a clases

Listado de 22 instituciones educativas rurales que autorizaron retorno progresivo a clases

Teletrabajo y suspensión de regreso a clases se extenderá hasta el 28 de febrero

Teletrabajo y suspensión de regreso a clases se extenderá hasta el 28 de febrero

Video:


 

Loading...
Revisa el siguiente artículo