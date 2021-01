Quieren cancelar a personaje de Marvel porque su logo fue usado en ataque al Capitolio

The Punisher se ha convertido en una de las series más criticadas por el uso de armas de fuego y su sed de venganza. Ahora, la continuidad de la producción corre peligro ya que manifestantes utilizaron el logo de este personaje de Marvel durante el asalto al Capitolio.

Aunque la culpa no es del Punisher, el antihéroe de Marvel ha venido a pagar los platos rotos una vez más, ya que según reporta Comic Book varios fans están pidiendo que Punisher sea retirado de futuras publicaciones, debido a que algunos de los que irrumpieron en el Capitolio llevaban el bien conocido logo de calavera.

Esta es la trampa visual del fascismo, desde el negro, blanco y rojo de la esvástica hasta la calavera de Punisher que se ha convertido en un símbolo de facto del trumpismo, fue la referencia en el medio Vanity Fair en el artículo Bleeding Cool

Jon Bernthal, actor que dio vida a Punisher, se pronunció vía Twitter y sentenció que la mayoría de als personas no sabe que simboliza este antihéroe. "Si lo hicicera no lo usarían”, indicó.

"Soy fan de #Punisher. No importa cuántos chiflados roben su logo, seguiré siendo fan de Punisher. No entienden lo que realmente simboliza. Si lo hicieran, no lo usarían. Y no voy a dejar que me lo quiten”.