Video: Captan supuesto ovni en Hawái, autoridades estadounidenses se pronunciaron

Un suceso misterioso ocurrió el pasado 29 de diciembre en la isla Oahu, Hawái. Un objeto de color azul fue captado en video mientras cae en el cielo nocturno en esta locación; las imágenes se hicieron virales en estos últimos días.

Residentes de la isla reportaron el hecho al 911, para muchos se trata de un ovni. El objeto no identificado cayó en el océano y desapareció lentamente, señala el medio Insider Paper.

La Administración Federal de Aviación (FAA) fueron informados del suceso, reiteraron que se reportaron muchas llamadas para alertar del objeto triangular y azul.

Ian Gregor, portavoz de la FAA, indicó que durante el último martes del 2020 no se avisó de accidentes aéreos o fallas de aviones. Por ende, no existe relación entre el objeto volador no identificado y un incidente aéreo.

Hawaii – An unidentified flying object spotted in the evening sky over Leeward Oahu prompted witnesses to call 911. Multiple witnesses reported seeing a large blue object fall out of the sky and into the ocean.#Hawaii #UFO pic.twitter.com/hvdry0zyN0

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2021