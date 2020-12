Piloto alemán dibujó inyección en el cielo para marcar comienzo de la vacunación en Europa

El piloto alemán, Samy Kramer, sobrevoló 200 kilómetros y dibujó inyección en el cielo para marcar comienzo de la vacunación en Europa contra el COVID-19.

El joven de tan solo 20 años dijo que lo hizo "para establecer una especie de recordatorio para la gente y crear conciencia de que la vacuna está disponible". Además pensó que era una forma "divertida" y poco convencional de "crear conciencia".

Los datos de seguimiento de vuelos de FlightRadar24.com mostraron que un avión, un Diamond DA20 de una sola hélice sobre Friedrichshafen, una ciudad alemana a 126 kilómetros de Stuttgart. Para ello, el piloto trazó la ruta que necesitaría tomar en un GPS antes de volar.

Earlier this week, a pilot in Germany took to the skies to celebrate the availability of a #COVID19 vaccine. https://t.co/VQCzEjIz8a pic.twitter.com/RPAJx74YfA

— Flightradar24 (@flightradar24) December 27, 2020