Esta canción de Bad Bunny es una de las más escuchadas por Barack Obama

La lista de películas y canciones favoritas de Barack Obama se ha convertido en uno de los top más esperados del año, pero nadie se lo imagina “perreando” con Michelle Obama. Este 2020 el ex presidente de Estados Unidos ha compartido su playlist cuyos títulos incluye artistas como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Bad Bunny, Phoebe Bridgers, Dua Lipa, y ¡Bad Bunny!

“Estas son algunas de mis canciones favoritas del año”, tuiteó Obama. “Como de costumbre, tuve una valiosa consulta de nuestro gurú de la música familiar, Sasha, para armar esto. Espero que encuentres una canción nueva o dos para escuchar”, sostuvo al dejar ver la variedad de ritmos que se pueden encontrar en su reproductor.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4

— Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2020