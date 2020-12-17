Retorno progresivo de estudiantes de 204 escuelas fiscales desde el 18 de enero de 2021
Este 16 de diciembre de 2020 el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional autorizó, bajo la figura de plan piloto, el retorno progresivo a clases presenciales de los estudiantes en 204 escuelas fiscales. Esta decisión tras la solicitud del Ministerio de Educación.
Será desde el 18 de enero de 2021 y en función de la evolución de la pandemia en el país, podrá ser sometida a modificación del COE Nacional. Además, los representantes legales de los estudiantes decidirán -de forma voluntaria- el retorno presencial o no a las instituciones educativas.
LISTADO DE UNIDADES EDUCATIVAS FISCALES AUTORIZADAS
- 1. 10B00162 EGB ATAHUALPA
- 2. 07H00447 EEB CORDILLERA DEL CONDOR
- 3. 07H00461 EEB JHON CESAR CHERREZ
- 4. 07H00457 EEB JOSÉ MIGUEL ALVAREZ
- 5. 07H00446 EEB PROF. ROBERTO CORREA SÁNCHEZ
- 6. 11H00352 EEB FRANCISCO EGUIGUREN
- 7. 11H00096 EEB RAFAEL RIOFRÍO
- 8. 11H01095 EEB RODA HONORINA HIDALGO DE RODRÍGUEZ
- 9. 11H01064 EEB JUVENTINO CARRERA
- 10. 19H00479 EEB JOAQUIN GALLEGOS LARA
- 11. 19H00388 EEB ALFREDO BAQUERIZO MORENO
- 12. 19H00489 EEB JOSÉ MARÍA URBINA
- 13. 19B00013 CECIB ISABEL WAMPASH
- 14. 17H04125 CDI IMAGINE -ACADEMIA COTOPAXI
- 15. 17H01755 COLEGIO MENOR SAN FRANCISCO
- 16. 17H03166 ESCUELA BÁSICA “DR. ALFONSO ESPÍN
- 17. 14H00247 EGB ISABEL DE GODIN
- 18. 14H00268 CECIB DE EDUCACION BASICA RIO PALORA
- 19. 14H00547 ESCUELA DE EDUCACION BASICA 22 DE DICIEMBRE
- 20. 01H01091 EEB SOLDADO HECTOR EFRAIN PILCO CHANGO
- 21. 01H01129 EEB "JAVIER ESPINOZA"
- 22. 14H00151 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MILTON PATIÑO
- 23. 14H00163 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCOMISIONAL
LOGROÑO
- 24. 14H00410 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CENTINELA DEL ZAMORA
- 25. 14B00136 CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIO INTERCULTURAL
BILINGÜE “LUIS NAJAR”
- 26. 14H00371 ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA GALO PLAZA LASSO
- 27. 11H01181 EEB ANDRÉS BELLO
- 28. 11H01171 EEB CELSO FELIPE ATARIHUANA
- 29. 11H01184 EEB EMILIANO GUERRERO
- 30. 11H01767 EEB DARIO BENAVIDES.
- 31. 11B00037 CECIB SUMAK LLAKTA
- 32. 11B00029 CECIB ANGEL MARIA LOZANO MACAS
- 33. 11H01432 EEB MANUEL CRUZ MUÑOZ MUÑOZ
- 34. 11B00060 CECIB FRANCISCO TERÁN
- 35. 11B00051 CECIB JOSE MARÍA ANDRADE
- 36. 19H00487 EEB GASPAR DE CARVAJAL
- 37. 19H00387 EEB ANITA VILLAMIL ICAZA
- 38. 19B00072 CECIB SAN MARTÍN DE PORRES
- 39. 14H00174 ESCUELA DE EDUCACION BASICA CAMILO PONCE
ENRIQUEZ
- 40. 14H00099 ESCUELA DE EDCUACION BASICA MIGUEL DE SANTIAGO
- 41. 09H04663 UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE MONTE TABOR – NAZARET
- 42. 09H05365 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE LICEO
PANAMERICANO
- 43. 09H05942 UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE CENTRO EDUCATIVO LA
MODERNA
- 44. 22H00246 UE NAMPAWE
- 45. 22B00087 CECIB COMBATE DE TARQUI
- 46. 17B00190 CEIFC "AGUALONGO"
- 47. 17H02921 DE ESPERANZA
- 48. 17B00145 CECIB-EB "GUSTAVO JARRIN JARAMILLO"
- 49. 17B00154 CECIB-EB "INTI PAKARI"
- 50. 17H02372 EEB "CAMILO REINALDO SALAS"
- 51. 17H02370 EEB "13 DE ABRIL"
- 52. 09H04980 EEB YALILE YAPUR DE BEDRAN
- 53. 09H05113 EEB ALFONSO BUSTAMANTE SANCHEZ
- 54. 09H05424 EEB JOSE MARIA VELASCO IBARRA
- 55. 09H05120 EEB ABDON CALDERON MUÑOZ
- 56. 09H04340 EEB. MANUEL CAÑIZARES
- 57. 09H05285 EEB. MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO
- 58. 07H00515 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PROFESOR LEOVIGILDO
LOAYZA LOAYZA
- 59. 11H01064 EEB JUVENTINO CARRERA
- 60. 04H00286 ESC. EMILIO UZCÁTEGUI
- 61. 04H00294 DR. JAIME ROLDOS AGUILERA
- 62. 04H00301 JORGE ICAZA
- 63. 04H00302 ZAMORA CHINCHIPE
- 64. 04H00297 MODESTO GRIJALVA
- 65. 04H00271 CAÑAR
- 66. 04H00295 LUIS CLEMENTE DE LA VEGA
- 67. 04H00274 ISIDRO AYORA
- 68. 04H00298 JULIO CÉSAR LANDÁZURI
- 69. 04H00277 ERNESTO RUIZ ARTURO
- 70. 04H00296 PATRIA NUEVA
- 71. 04H00275 ANA CELIDA BURBANO
- 72. 04H00279 HIDEYO NOGUCHI
- 73. 04H00292 VICENTE DE LA CARRERA
- 74. 17B00183 CECIB EB “PEDRO BEDÓN”
- 75. 17H02206 EEB “REINO DE QUITO”
- 76. 17B00146 CECIB EB “ORLANDO PERÓN”77. 17H02965 EEB “PEDRO JORGE VERA”
- 78. 17H02363 EEB “JOSÉ FRANCISCO SAA”
- 79. 17B00134 CECIB EB “SIMÓN BOLÍVAR”
- 80. 17B00210 CECIB EB “DAVID MANANGÓN”
- 81. 17B00131 CECIB EB “MARCO RODRÍGUEZ DÍAZ”
- 82. 17B00144 CECIB EB “ABELARDO NUÑEZ ACOSTA”
- 83. 17B00138 CECIB-EB “MARIO COBO BARONA”
- 84. 17B00135 CECIB EB “RAFAEL AVILÉS MONCAYO”
- 85. 17B00163 CECIB EB “RAFAEL CORREA DELGADO”
- 86. 17B00172 CECIB EB “MARISCAL SUCRE”
- 87. 17H02214 EEB "CARLOS IGUAMBA ANDRANGO"
- 88. 09H03262 E.B.B SAN FRANCISCO DE ASIS
- 89. 07H00646 EEB 14 DE JULIO
- 90. 07H01020 ESCUELA DE EGB SERGIO BRAVO PAZ
- 91. 11H00122 EEB ALFONSO AULESTIA BRAVO
- 92. 11H02039 EEB PARTICULAR DOMINGO SAVIO
- 93. 11H00460 EEB JUAN ULLAURI
- 94. 11H00366 EEB MANUEL GOMEZ DE SALAZAR
- 95. 11H01655 EBB SIMON ROJAS
- 96. 19B00068 CECIB ANTONIO CHUMAPI
- 97. 19B00008 CECIB FELIPE WAMPASH
- 98. 19B00006 CECIB DOLORES CACUANGO
- 99. 19H00218 EEB CORDILLERA DEL CONDOR
- 100. 19H00217 EEB EMBLEMA NACIONAL
- 101. 19H00397 EEB LA CONDAMINE
- 102. 19H00377 EEB LUIS CORDERO CRESPO
- 103. 19H00375 EEB LUZ AMERICA
- 104. 19H00536 EEB MANUEL BEJARANO
- 105. 09H05325 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA AMÉRICA
- 106. 17H01750 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR TERRANOVA
- 107. 17H04232 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR EMMI
- 108. 15H00094 UE ANTONIO NEUMANE
- 109. 15H00246 EEB ISIDRO AYORA CUEVA
- 110. 15B00076 UECIB JAIME ELLIOT
- 111. 15B00107 CECIB JUSTO LICUY
- 112. 15H00079 EEB MARIA ANGELICA HIDROVO
- 113. 15H00238 ESCUELA PADRE JUAN DE VELASCO
- 114. 22H00303 CONSCRIPTO ANGEL RIVERA
- 115. 22H00300 ASPIRANTE FREDDY SANTANDER PERALVA
- 116. 22H00321 SOLDADO CARLOS YUQUI
- 117. 17H02272 JOSE LUIS TAMAYO
- 118. 17H02290 EDUARDO MIÑO CABEZAS
- 119. 17H02317 AGUSTIN CUEVA
- 120. 17H02309 PRIMERO DE JUNIO
- 121. 17H02485 FRANZ WARZAWA
- 122. 17H02307 AGUSTIN SALAS
- 123. 15H00103 ALFREDO BAQUERIZO MORENO
- 124. 15H00092 MARIO FAVARO
- 125. 15B00147 CEIB BASICA MAWKALLPA
- 126. 15B00074 SALVADOR TAPUY
- 127. 15B00015 SAN GABRIEL DE TIWINTZA
- 128. 22H00415 5 DE MARZO
- 129. 22H00056 24 DE MARZO
- 130. 22B00027 JORGE NOTENO
- 131. 22H00015 CARIBE
- 132. 22H00007 29 DE NOVIEMBRE
- 133. 22H00238 NUEVA JUVENTUD
- 134. 22H00453 SAN JOSE
- 135. 22B00162 SILVERIO TAPUY
- 136. 22H00043 CABO WILSON CUEVA PILLAJO
- 137. 22B00025 10 DE JULIO
- 138. 22B00019 CHASKI
- 139. 15H00156 UNIDAD EDUCATIVA JUAN TANCA MARENGO
- 140. 15B00020 UNIDAD EDUCATIVA NICOLAS SHIGUANGO
- 141. 15B00204 UECIB SAN JOSE DE CHONTAPUNTA
- 142. 15B00122 UECIB BARTOLOME MARIN
- 143. 15H00105 UE PADRE RENATO SELVA
- 144. 15B00071 UECIB XAVIER TANGUILA
- 145. 15H00294 UNIDAD EDUCATIVA PATRIOTA MICHELENA
- 146. 15B00065 UNIDAD EDUCATIVA SUMAK SACHA
- 147. 15H00083 CABO CESAR ALONSO VILLACIS MADRID
- 148. 15H00004 UNIDAD EDUCATIVA ELICIO OLALLA PROAÑO
- 149. 06B00511 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA INTERCULTURAL
BILINGÜE “CAPITAN GEOVANNY CALLES LASCANO”
- 150. 06B00517 GALO ATIAGA BUSTILLOS
- 151. 06H01252 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ANGEL FELICÍSIMO
ROJAS”
- 152. 06BOO545 CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL
BILINGÜE DE EDUCACIÓN BÁSICA 9 DE OCTUBRE
- 153. 18H00356 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA GRAN DUCADO DE
LUXENBURGO
- 154. 18H00341 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSE IGNACIO VELA”
- 155. 18H00364 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LEONIDAS GARCIA”
- 156. 18H00365 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MANUEL ANDRADE”
- 157. 18H00352 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NICOLAS VASCONEZ
- 158. 13H00672 ESCUELA DE EDUCACION BASICA JUSTINO CORNEJO
VIZCAÍNO
- 159. 09H04489 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VALERIANO RUIZ BAJAÑA
- 160. 09H04451 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NUEVA CORONA
- 161. 07H00762 COLEGIO DE BACHILLERATO MARCABELÍ
- 162. 07H00957 EEB FRAY VICENTE SOLANO
- 163. 11H00802 EEB CASPICAR
- 164. 11H00810 EEB CELSA FILOTEA MOCHA ORDOÑEZ
- 165. 11H00821 EEB CIUDAD DE CATACOCHA
- 166. 11H00833 EEB DR. BENIGNO VALDIVIESO
- 167. 11H00807 EEB DR. MANUEL CABRERA LOZANO
- 168. 11H01718 EEB DR. MANUEL VARGAS CALLE
- 169. 11H01768 EEB HECTOR BURBANO
- 170. 11H00838 EEB HOMERO AYALA
- 171. 11H01790 EEB ISABEL MARÍA LIZALDEZ DE TRUJILLO
- 172. 11H00804 EEB JUAN JOSE CASTILLO CELI
- 173. 11H01719 EEB JUAN RAFAEL SANCHEZ ROMAN
- 174. 11H00844 EEB MIREYA VILLAMAGUA
- 175. 11H00827 EEB OLIMPIA DE MENDIETA
- 176. 11H00817 EEB QUISQUIS
- 177. 11H01735 EEB SAMUEL VALDIVIESO
- 178. 11H01255 EEB DR. JUAN FRANCISCO ONTANEDA
- 179. 11H01793 EEB DEMÓSTENES
- 180. 11H01712 EEB 30 DE SEPTIEMBRE
- 181. 11H01683 LUIS FELIPE MORA
- 182. 11H00347 EEB PABLO MUÑOZ VEGA
- 183. 15H00220 MEXICO
- 184. 15H00227 GIL RAMIREZ DAVALOS
- 185. 15H00228 MANUEL VILLAVICENCIO
- 186. 15H00210 FRAY VACAS GALINDO
- 187. 15H00230 GENERAL QUIS QUIS
- 188. 12H00715 ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA GALO MERIZALDE
- 189. 12H00955 ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA MARINA
- 190. 14H00168 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CARLOS ANDRADE
MARIN
- 191. 14B00076 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA INTERCULTURAL
BILINGUE PEDRO TOMAS TSEREMP
- 192. 14B00456 ESCUELA DE EDUCACION BASICA INTERCULTURAL
BILINGUE TOMAS PUJUPAT
- 193. 14B00448 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA INTERCULTURAL
BILINGUE AYUMPUM
- 194. 07H00905 EEB TELMO AMAYA GARCÍA
- 195. 11H00666 EEB RIO PALORA
- 196. 11H00665 EEB DOLORES ORDOÑEZ
- 197. 11H00656 EEB HIPOLITO QUEZADA CONZALEZ
- 198. 11H00434 EEB ULPIANO MOSCOSO
- 199. 11H01899 EBB TERESA LUCIA CALI GALVAN
- 200. 17H03190 CERVANTES
- 201. 17H02832 AMIGOS DE NORUEGA
- 202. 17H03672 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA
INFANCIA PARTICULAR “KIKIRIKIDS”.
- 203. 17H03097 CENTRO INFANTIL MICASA
- 204. 17H02126 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA EDUARDO KINGMA
El monitoreo quincenal del pilotaje e informar de su implementación al COE Nacional sobre sus resultados, lo realizarán las Mesas Técnicas Nacionales N° 5 “Educación en Emergencia” y N° 2 “Salud y APH”.
Por otro lado se recuerda a instituciones y autoridades del ejecutivo nacional y del ejecutivo desconcentrado que la emergencia sanitaria se mantiene. Y que todas las acciones que adopten en ejercicio de sus competencias, deben estar encaminadas a reducir el riesgo de contagio y en estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad y protocolos aprobados por las autoridad sanitaria y el COE Nacional.