Guayas está al borde de volver a ser la provincia con más casos de Covid: 54 contagiados por día

Guayas registra un aumento de casos confirmados de Covid-19. La semana más complicada ha sido del 5 al 11, cuando en promedio se contagiaron 224 personas por día. No obstante, el promedio diario en esta provincia es de 54 contagiados por día.

Según el COE Nacional Guayas tiene el 34,79 % de casos nuevos registrados en la primera semana de noviembre, aunque Pichincha tiene un porcentaje mayor, con el 40,33 %.

Sin embargo, según las cifras del COE, por el aumento de los casos semanales en Guayas y si la curva sigue subiendo esta provincia volvería hacer la más afectada por Covid-19 como a principios en abril pasado.

Según el reporte de ayer del Ministerio de Salud Pública, Guayas suma 362 casos nuevos positivos: 36 corresponden a noviembre, 68 a octubre, 13 a septiembre, 166 a agosto, 63 a julio y los restantes 16 contagiados nuevos al primer semestre del año.

Ojos de Águila registran 400 llamados de atención por mal uso de la mascarilla



Desde agosto, que entró en vigencia en Guayaquil la ordenanza de prevención de COVID-19 se han hecho 399 llamados de atención a los ciudadanos por el mal uso de la mascarilla. Los llamados se hacen a través de los megáfonos instalados en las cámaras de videovigilancia del Sistema Ojos de Águila, de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, CSCG.

El registro revela que en agosto hubo 85 llamados de atención, en septiembre se incrementaron a 125, en octubre, a 135 y en lo que va de noviembre, 54 veces se han usado los altoparlantes para recordar que existen sanciones para quienes infrinjan la ordenanza municipal.

Quien no la use puede ser retenido para que un comisario municipal proceda a sancionar. La multa por primera vez al no usar mascarilla corresponde al 20% de un Salario Básico Unificado, que equivale a $80. En caso de reincidencia, la multa se duplica a $160.

