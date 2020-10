Presidente Lenín Moreno: "Dejaremos la propuesta para el próximo Gobierno de una reforma tributaria"

El presidente Lenín Moreno se refirió a las actuales negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y adelantó que se analizan nuevos mecanismos de tributación, si bien auguró que no se podrán cerrar durante la actual legislatura.

"Como es nuestro compromiso con el FMI, vamos a dejar la propuesta para el próximo Gobierno de una reforma tributaria. De todas formas será el próximo Gobierno que tome la decisión", declaró Moreno en una intervención virtual ante miembros de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas (AS y COA, por sus siglas en inglés).

Por consiguiente aclaró que hablar de una reforma tributaria no significa subida de impuestos. "Significa la readecuación de ellos, aumentar, optimizar el cobro de los impuestos porque todavía hay personas que no los pagan y podría ser suficiente si se hace de una forma adecuada".

En ese sentido, el Jefe de Estado hizo hincapié en que su equipo económico obtuvo un aval permitiendo un respiro al país gracias a la refinanciación de la deuda externa con los bonistas, reestructurando intereses y plazos a varios años vista.

"Los 17.500 millones de dólares fueron refinanciados en su totalidad", un testigo que insistió, pasará a la próxima Administración que salga de las urnas el próximo febrero.

Moreno aseguró ante sus interlocutores que su Gobierno conjuró el caos al adoptar "decisiones duras pero necesarias", ante el panorama económico y social que agudizó la crisis epidemiológica en Ecuador.

Entre ellas destacó la negociación con el FMI, organismo del que el país obtuvo "créditos excepcionales para poder salir adelante", por valor de 2.000 millones de dólares, mientras que espera otra partida similar del organismo antes de que concluya diciembre, aparte de otra financiación millonaria procedente de China.

Por otro lado, anticipó que el Gobierno que le suceda a partir de mayo de 2021 no encontrará las "arcas fiscales en cero", sino que tendrá las condiciones económicas adecuadas para iniciar su mandato.

"El próximo Gobierno encontrará condiciones adecuadas como para poder desenvolverse con la normalidad que yo hubiera querido tener cuando comencé mi Gobierno", expresó el Mandatario.

