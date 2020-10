Ecuador, entre los países que peor valoran la gestión de su gobierno frente al coronavirus

Una encuesta pionera, liderada por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) en coordinación con la City University of New York Graduate School of Public Health, evaluó por primera vez como ha percibido la población la respuesta de su gobierno frente a la pandemia. Ecuador aparece como la nación con peor gestión de sus autoridades.

Los primeros resultados del cuestionario sobre una muestra de 13.400 ciudadanos seleccionados aleatoriamente en 19 países reflejan que apreciación tienen sus habitantes de cada gobierno.

Solo cuatro países han valorado peor a sus autoridades: Suecia (42,07 sobre 100), Polonia (41,28), Brasil (36,35) y Ecuador (35,76). La falta de acceso a mascarillas y a test de detección de la enfermedad, han sido de los aspectos peores valorados.

Un elemento clave para determinar el curso de una pandemia es, según recuerdan los autores del informe, el grado de cumplimiento de dichas medidas por parte de la población. Esto depende a la vez de varios factores, como la confianza en el gobierno y la claridad de la información proporcionada por las autoridades.

La investigación evidencia por primera vez cómo han percibido los ciudadanos las estrategias adoptadas por sus gobiernos para frenar el impacto de la pandemia. Las notas promedio otorgadas por los encuestados varían considerablemente entre países: desde los 35,76 puntos sobre un máximo de 100 registrados en Ecuador hasta los 80,48 para China, el país cuya respuesta fue valorada más positivamente.

Ecuador

Por su parte, a inicios de septiembre el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos señaló que Ecuador ha sido el país que mejor a manejado la pandemia dentro la región. "Hemos sido -y esto lo digo muy orgullosamente- el país que mejor ha manejado la pandemia de la región”, fueron las declaraciones del funcionario a la agencia EFE.

