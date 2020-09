¡Insólito! Una alpaca interrumpe un partido de fútbol en el Reino Unido

Perros, gatos y aves se han metido a una cancha de fútbol, pero no se ha conocido que una alpaca interrumpa un juego. Esto pasó en Reino Unido, en la localidad de Yorkshire del Oeste, mientras se jugaba el cotejo entre Carlton Athletic y Ilkley Town. Así lo publicó el portal de noticias Sky News.

Un ejemplar de alpaca Oscar escapó de una granja y llegó hasta el campo de juego. Al entrar, se quedó mirando por lo que tuvo que ser suspendido por la presencial del animal.

Crazy scenes ⁦@CarltonAthletic⁩ vs ⁦@ilkleytown⁩ today. ⁦@JoeGarsideLUFC⁩ drops his shoulder and leaves Alpaca for dead. pic.twitter.com/a8GVphyycF

— Ilkley Town AFC (@ilkleytown) September 19, 2020