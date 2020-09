¿Qué tenía de particular? Así era el piso 107 de las Torres Gemelas donde todos murieron

Este 11 de septiembre de 2020 se cumplen 19 años del ataque a las Torres Gemelas en New York. Es una fecha importante para recordar con respeto y hacer un recorrido por los espacios espectaculares de lo que fueron estos edificios. Así es el caso de Windows on the World.

Se trata del piso 107 del World Trade Center. El lugar era catalogado como el mejor restaurante del mundo. Y es que quienes entraban ahí no solo lo hacían por probar sus platos. Sino que ahí se aprovechaba para pedir matrimonio, impresionar a alguien, cerrar un negocio, y además los turistas no podían irse sin conocer este piso.

WORLD TRADE CENTER RESEARCH ORGANIZATION - EL PAÍS - Torres Gemelas

"Todos los presentes en el Windows on the World (WOTW) murieron la mañana del 11 de septiembre de 2001, hace ahora 19 años. A las 8.46, cuando el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte, estaban en el restaurante 72 miembros de la plantilla, 16 integrantes de la empresa Incisive Media que celebraban un desayuno de trabajo, y otros 76 clientes y proveedores", señala el medio de comunicación El País.

Este icónico restaurante pasó por varios altibajos durante sus 25 años de funcionamiento. Fue el año 1976 cuando fue inaugurado pero desde sus inicios tuvo una particularidad. Y es que su éxito dependía del estado de situación de la mejor ciudad del mundo. "El pulso del Windows on the World siempre había ido parejo al de la propia ciudad", como explicó el periodista Tom Roston en el libro The most spectacular restaurant in the world, publicado en 2019.

WORLD TRADE CENTER RESEARCH ORGANIZATION - EL PAÍS

A pesar de ello, como lo habíamos indicado, el lugar era indispensable para los turistas que llegaban a la capital del mundo. Así mismo, su magia permitió que se vivan cientos de momentos mágicos de amor y éxito. Lamentablemente, el 11 de septiembre de 2001 todo acabó.

Video relacionado

Te puede interesar

9/11: El arquitecto de las Torres Gemelas y la mala suerte Aclamado en su tiempo, Minoru Yamasaki fue autor del World Trade Center, pero muchas de sus obras sufrieron contratiempos, desgracias y demoliciones.