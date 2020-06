Me importa: ¿la reacción de Facebook va ha desaparecer?

Facebook se ha caracterizado por estar a la demanda de sus usuarios. Hace poco más de un mes se comenzó a incorporar una nueva reacción en la red social: me importa. Lastimosamente, nada es para siempre y varias páginas han comenzado hacer eco del fin de esta.

El “me importa” se incorporaba a la demanda de mostrar afinidad o empatía por la crisis sanitaria del coronavirus. Ciertos sitios han indicado que estos serían los últimos días que podemos usarla y que aprovechemos a reaccionar a la mayor cantidad de publicaciones posibles.

Te informamos que por parte del gigante tecnológico no existe ningún pronunciamiento oficial, pero algo si termina siendo cierto: su permanencia tiene los días contados. Esta reacción tiene una estancia corta, como sucedió con la reacción me enflorece.

“Me avionea” al igual que “me enflorece” llegaron por un pequeño lapso de tiempo, el último de estos fue por el Día de las Madres. En el caso de me importa sería debido a que la crisis sanitaria por el coronavirus cada vez va en declive.

Pero, sin duda, la creatividad de los usuarios de esta red social se deja notar y los memes no ha faltado. Lo más seguro es que con la próxima actualización y depende de la región o país y su situación frente al COVID-19 se verán afectados con la desaparición de esta reacción.

Poco a poco volvemos a una relativa “normalidad” y Facebook también regresaría a sus seis principales reacciones: me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me enojada y me entristece.

