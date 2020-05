WhatsApp Web permitirá hacer videollamadas ¿cómo funcionará?

En un punto pensamos que la app de mensajería instantánea más utilizada en el mundo se quedó atrás con las llamadas mediante la llegada de Zoom. Pero hace poco se conoció que ahora se podrá hacer de hasta ocho personas y lo mejor: desde WhatsApp Web permitirá hacer videollamadas.

El sitio especializado en revelar adelantos de la app, WABetaInfo, aseguró que podremos utilizar Messenger Rooms a través de WhatsApp Web.

A través de Rooms puedes iniciar videollamadas en un espacio privado, compartiendo un link de invitación. Además, quienes no tengan Facebook o la app pueden unirse a la videollamada.

📝 WhatsApp Web 2.2019.6: what's new?

The web update brings new hidden tracks about Messenger Rooms Shortcuts, currently under development!https://t.co/NhEVaQukEA

NOTE: The feature isn't available yet and it will be released in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 8, 2020