Coronavirus en Ecuador: No se cortarán los servicios básicos por plantillas impagas durante marzo

El presidente Lenín Moreno se dirigió al país por medio de una cadena nacional para anunciar nuevas medidas de restricción por la pandemia de coronavirus en Ecuador. La restricción de movilidad a nivel nacional comienza desde las 06:00 del martes 17 de marzo. Sin embargo, señaló que no se cortarán los servicios básicos durante marzo.

Moreno mencionó que los servicios básicos no se suspenderán por falta de pago. Horas antes, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables dispuso que todas las empresas distribuidoras del país que no corten el servicio a los usuarios residenciales que tienen planillas impagas. La medida durará, al menos, durante las próximas dos semanas. Se recomienda usar los canales de pago electrónicos para realizar pagos.

Los casos en los que únicamente se podrá circular son:

1. Para adquirir alimentos de primera necesidad y medicamentos.

2. Para asistir a centros de salud

3. Para llegar al lugar de trabajo y domicilio.

4. Para cuidar de adultos mayores con discapacidad

5. Por razones de fuerza mayor o emergencia comprobadas.

El presidente Lenín Moreno dictaminó que la Policía y las Fuerzas Armadas controlarán el cumplimento de estas disposiciones.

Restricción de movilidad coronavirus

