¡Ya todos podemos activar el modo oscuro de WhatsApp!

El modo oscuro de WhatsApp ya todos lo podemos activar en iPhone y Android. Así es. La misma compañía lo anunció en su sitio oficial y en un video publicado en su Twitter. "Estamos contentos al poder actualizar (la app). Con la función más aclamada por nuestros usuarios en todas partes". dice un comunicado.

Según WhatsApp, el modo oscuro ofrece un nuevo aspecto para una experiencia familiar. Además, está diseñado para reducir la fatiga visual donde haya poca luz. "Esperamos que ayude a prevenir esos momentos incómodos donde tu teléfono termina iluminando todo el lugar", apunta.

"Hello Darkness" (Hola oscuridad)". Se lee en el video que la compañía publicó en su Twitter y que está musicalizado con el tema 'The Sound of Silence'.

Diseño del modo oscuro

Según la app, se realizó una investigación para el diseño del modo oscuro y darle un enfoque más particular. Para la legibilidad usaron colores que fueran similares a los que ofrece el sistema de manera predeterminada en iPhone y Android respectivamente.

Además, en cuanto a la jerarquía de la información decidieron usar colores y otros elementos de diseño para resaltar la información más importante.

¿Cómo activarlo?

Si eres un usuario con Android 10 o iOS 13 puedes usar el modo oscuro habilitándolo en los ajustes del sistema. Mientras que los usuarios con Android 9 y versiones anteriores pueden ir a WhatsApp y tocar Ajustes > Chats > Tema > seleccionar “Oscuro”.

Una aclaratoria que hace la empresa en el boletín es que el modo oscuro se lanzará en los próximos días en la última versión de la aplicación.

