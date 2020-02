¡Nos usurpó el corazón! Gaby Spanic posó desnuda

"La Usurpadora" está de regreso, y Gabriela Spanic nos lo dejó muy claro. Con una foto de su calendario 2019, la actriz y modelo venezolana puso a suspirar a más de uno y dejó claro que su físico se mantiene igual o mejor que antes.

“Ok queriditos, ustedes querían guerra y guerra tendrán… Las malas nunca muere, se inmortalizan, por eso desde el mismísimo más allá regresará Paola Bracho”. A diferencia del formato que le dio la fama, esta vez estará presente en una obra de teatro.

Gabriela Spanic regresa en su papel de la Usurpadora / Instagram

Spanic protagonizó esta novela en 1998 de la mano de la cadena Televisa. Recordar que ya contamos un remake de esta producción, pero de la mano de Sandra Echeverría.

Spanic, en primera instancia, dudó del impacto que tendría esta nueva entrega. Finalmente celebró el éxito que la producción tuvo en formato de serie.

"Está mucho más difícil competir hoy en día para tener un rating de una magnitud como lo tuvo 'La usurpadora', que cerró con 50 puntos de rating. Entonces es un antes y un después", dijo al enterarse del proyecto.

"Me gusta estar totalmente vestida, o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas". Razón tenía Marilyn Monroe.

Gabriela Spanic posó desnuda / Instagram

Trama

Una joven humilde se deja manipular por su hermana gemela para que la reemplace y ella se pueda ir con otro hombre. Un total de 120 episodios se transmitieron durante cinco meses; es conocida como una de las telenovelas con mayores rating de la historia.

Gabriela Spanic, protagonista de la telenovela la Usurpadora / Instagram

Gabriela Spanic

La venezolana a sus 46 años nos deja boquiabiertos. Algo poco conocido es que ella posee una hermana gemela. Además, ella tiene estudios en psicología y teatro.

Dónde se realizará la obra de teatro

Spanic compartió en la misma publicación las fechas y ciudades en las que se presentará con la obra, como Caracas, Maracaibo, Nueva York, Chicago, Houston, Monterrey, Sao Paulo y Miami, entre otras.