Oscar 2020: por esta razón Parásitos ganó e hizo historia en los premios de la Academia

Por primera vez en la historia una película que no sea de habla inglesa y usando subtítulos triunfó en los Premios Oscar 2020. El director surcoreano, Bong Joon-ho logró conseguir el máximo galardón en lo que a cinematografía corresponde: "Parásitos" alcanzó el éxito en cuatro de las seis nominaciones.

Mejor película extranjera, mejor director, mejor guion original y mejor película fueron las estatuillas que se llevó el film asiático. Su impacto fue alabado por expertos y fanáticos del séptimo arte, pero ¿por qué es tan importante este triunfo?

El triunfó de "Parásitos" marcará un antes y un después en la historia de esta ceremonia y es producto del proceso imparable de la penetración internacional en Hollywood. En anteriores ocasiones, otras cintas han sido nominadas a esta categoría pero no se han logrado imponerse a la sombra hollywoodense.

Lista de anteriores nominadas

La Gran Ilusión (1938-Francia), Z (1970-Francia), Los emigrantes (1972-Suecia), Gritos y Susurros (1973-Suecia). El último Emperador (1988-China), El Cartero (1995-Italia), La Vida es Bella (1988-Italia), El tigre y el dragón (2001-China), Babel (2007-México/Japón), Amour (2013-Francia), El artista (2012-Francia), Roma (2019-México).

Todas estas pasadas películas consiguieron estar nominadas a mejor película, pero no lograron el hito de la cinta de Bong Joon-ho. "Parásitos" ha estrenado en más de 1000 cines de Estados Unidos recaudando un estimado de USD 30 millones.

El director coreano, además, superó a sus “maestros” -como él lo señaló durante su discurso- cuando ganó el reconocimiento a mejor directo. Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood) y Scorsese (El Irlandés) fueron elogiados por Joon-ho, quien sugirió a la Academia que le gustaría partir su galardón y entregarles un pedazo a cada uno de estos referentes del cine.

Hace cinco años, Hollywood se propuso hacer su cuerpo de votantes más abultado pero a nivel internacional. Los resultados han comenzado a evidenciarse, se consiguió los cuatro primeros Oscar en la historia de Corea del Sur.

¿Por qué es diferente?

"Parásitos" contiene una profunda crítica social entre líneas. "Los Kim" (familia protagonista) sufre lo que millones padecen a diario: tiene que sobrevivir como pueda. “La pobreza no es una broma, y probablemente lo estén viendo personas cercanas a ti".

Si quieres sorprenderte y quedarte boquiabierto, el largometraje coreano es para ti. Combina una historia de terror, drama y comedia negra, de una manera magistral. Luces, guion, sombras y planos de cámara inducen a colocarse en la piel de los actores.