Más de 14 mil alumnos rendirán nuevamente el examen Ser Bachiller

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) comprobó que hubo irregularidades en el examen Ser Bachiller, por lo que 14 mil estudiantes volverán a rendir esta prueba. El instituto descarta que las preguntas no estén relacionadas a lo que los colegiales aprendieron en su preparación académica.

El director ejecutivo del Ineval, Edwin Palma, en una entrevista para Ecuavisa, aseguró que la prueba Ser Bachiller sí tuvo muchas irregularidades. Asimismo aceptó que el pasado lunes y jueves las preguntas no se filtraron, "no así el martes y miércoles, donde han determinado que el puntaje de los estudiantes en su historial académico no tiene concordancia con los resultados de esta evaluación", agrega.

"En horas de la madrugada, el día martes, existe una prueba que se obtiene de manera indebida y que comienza a filtrarse entre las redes sociales. Estamos trabajando sobre ese 6% que estaría reflejando un comportamiento inadecuado", comentó Palma.

Además indicó que el próximo 6 y 7 de febrero se volverá a rendir nuevamente el examen con los estudiantes que fueron reprogramados. Esto, para evaluar a ese 6% de colegiales que tienen inconsistencias en sus calificaciones. Las pruebas filtradas fueron la de la forma 73 y 106, que se aplicaron en Guayas, Manabí y Los Ríos.

El Ineval aclaró que no se volverá a evaluar al 94٪ de un universo de 270 mil estudiantes y bachilleres que ya rindieron la evaluación Ser Bachiller.

Por otro lado, la Fiscalía empezó una investigación para dar con los responsables de la filtración de los exámenes.

