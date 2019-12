El short transparente de Karol G que enloqueció a Anuel AA

View this post on Instagram

He estado un tiempito sin soltar música trabajando conmigo mismo en ser completamente FELIZ, en tener paz interna, en alejar toda negatividad de mi vida… ni solté album este año!!!!!!! Demasiadas de muchas preocupaciones encima y estrés pero ya dia a día me siento mejor!!!!!!!! GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE SACARON DE SU TIEMPO Y DE SU DINERO PARA IR A VER MI CONCIERTO!!!!!!!! SABER QUE TODOS FUERON APOYARME Y A DARME TODO ESE AMOR QUE ME DAN NO SIENTO QUE HAY MEJOR PREMIO QUE ESE!!!!!!!! #EmmanuelWorldTour en USA ya se acabo, ahora vamos pa LATINO AMERICA OTRAVEZ Y PARA EUROPA!!!!!!!! Gracias 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼