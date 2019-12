Foto que evidencia que Scarlett Johansson perdió su esbelta figura

La actriz de Hollywood, Scarlett Johansson ha prendido las alarmas en todos los foros de conversaciones, pues ha salido a la luz una fotografía donde se evidencia su subida de peso, o ¿puede que esté embarazada?

Como bien se sabe, la actriz de Avengers: Endgame, no posee redes sociales, por lo que esa foto no fue subida por ella en la cuenta de Instagram. Johansson es de las pocas actrices que no poseen cuentas de redes.









Publicidad









Ante eso, sus fanáticos y no tan seguidores, crean cuentas en Instagram para compartir las mejores fotos de Scarlett y las no tan mejores, como esta que te vamos a presentar.

Mira la foto:

Scarlett Johansson / Internet

Scarlett Johansson fue captada recientemente caminando por Los Ángeles, California, en un look totalmente deportivo. Pero, lo que más ha llamado la atención ha sido su figura. Esto, ha armado un debate en las redes por conocer la razón de esa 'barriga'.

“¡La escandalosa barriga de Scarlett Johansson!”, “Madre mía qué barriga” o “¿Habéis visto la barriga de Scarlett Johansson?” son tan solo algunos de los muchos comentarios en este sentido.

Comentarios también han derivado que la actriz podría estar en embarazo, "Esa barriga es de embarazo", dicen algunos seguidores.

La respuesta simplemente la sabe Scarlett Johansson o pronto pase más el tiempo podremos conocer si solo fue subida de peso o en verdad está esperando a su segundo hijo.

Te puede interesar: