Shakira “tuvo un orgasmo” mientras cantaba “Tutu”

La cantante colombiana, Shakira, vivió un momento peculiar mientras realizaba el cover de la canción de Camilo Echeverry. El tema interpretado por la cafetera fue el reciente éxito, “Tutu”.

En la grabación aparece la esposa de Piqué luciendo un top rojo y su cabello todo alborotado, en ese preciso momento comienza a corear el coro de este tema musical. La colombiana y ganadora de varios premios Grammy usó un filtro de gafas para mostrarse más relajada.

Los millones de usuarios que siguen a Shakira en la cuenta de Twitter criticaron el tono de voz que usó la artista durante la presentación de este clip. Algunos asemejaron las melodías a un posible orgasmo.

Comentarios como: “La canción es bonita, pero tú le das un toque horrible”, "¿Te imaginas escribir una canción y que Shak la cante? Si me llega a pasar me dan 5 paros cardíacos", "No cantas nada, qué horrible se escucha", se lee en el post.

A pesar de las criticas que mostraron los seguidores de la cantante, el artista y novio de la hija de Ricardo Montaner (EvaLuna), Camilo agradeció el gesto de la barranquillera. "Esto tiene que ser mentira. Estoy en shock ja,ja,ja,ja ¡Esto significa el universo entero para mí! Algún día haremos algo juntos !Lo declaro!", tuiteó el compositor.

La diversidad del amor se ve plasmada en una letra sencilla pero con un ritmo pegadizo. Sin duda el colombiano de 25 años ha ido creciendo en fama y talento. Por ello es uno de los artistas más escuchados en los últimos meses.

Por su parte, Shakira no ha reaccionado a los malos comentarios que llenaron su publicación. Al parecer la cafetera esta enfocada en su presentación ante millones de personas el próximo año, 2020, en el SuperBowl.

Este magnífico evento deportivo es uno de los más importantes del mundo. Shakira se presentará junto a Jennifer López; las dos dará "la sazón latina" al mega evento que cierra la temporada del fútbol americano.