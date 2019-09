Manifestaciones en Carchi: lo que pasó en los tres días de protesta

El martes 24 de septiembre empezaron las protestas en la provincia del Carchi, sierra ecuatoriana. Los enfrentamientos se extienden hasta el viernes 27; las manifestaciones parecen no cesar.

El jueves 26, fuerzas militares llegaron a esta provincia fronteriza para reforzar la seguridad. El prefecto Guillermo Herrera anunció que la medida se radicalizó y que él se hará responsable de las acciones que se tomen.

Hermanos Carchenses, me quito el sombrero frente a ustedes, así es como se lucha por nuestros derechos, no sólo con Carchi sino con el Ecuador entero no se juega, la gestión del “GOBIERNO DE TODOS” es una completa vergüenza para la historia del país, @Lenin lárgate por favor. pic.twitter.com/qLr45XQavy

