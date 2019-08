¿Cómo lo hizo? Hombre fingió película para Netflix con estrellas de Hollywood y recaudó USD 14 millones

Un hombre fue acusado de recaudar 14 millones de dólares de inversionistas a los que les dijo que serían destinados a realizar una película con estrellas de Hollywood y que se distribuiría por Netflix, informan este miércoles medios locales.

Adam Joiner, de 41 años y quien se entregó a las autoridades el martes, fue acusado en una corte federal de Los Ángeles (California) por cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad agravado, de acuerdo al Departamento de Justicia (DOJ) de EEUU.

El presunto fraude comenzó en 2015, cuando Joiner utilizó documentos falsos y firmas falsificadas para recaudar millones de dólares para una película llamada "Legends", que contaba la historia de figuras de la historia estadounidenses del siglo XIX como Davy Crockett y afroamericano John Henry.

Según un comunicado de DOJ difundido el martes, Joiner se valió de la firma Dark Planet Pictures, LLC, con la que convenció a las compañías Korean Investment Partners Co., Ltd. (KIP), Star Century Pictures Co., y PGA Yungpark Capital Ltd de invertir dinero en la producción.

Según la acusación, el supuesto productor conoció al director de la compañía coreana KIP en 2015 y le dio el guión de la cinta asegurando que Netflix había acordado distribuir la película cuando estuviera hecha.

Reed Hastings, CEO de Netflix / Getty Images

Joiner proporcionó a los inversionistas una copia del supuesto acuerdo de distribución con la famosa plataforma digital, y logró que KIP invirtiera 8 millones de dólares.

Agentes del FBI contactaron a los ejecutivos de Netflix, que supuestamente habían firmado el acuerdo, y estos negaron que hubieran hecho el pacto de distribución e incluso subrayaron que nunca habían oído sobre una historia llamada "Legends".

Con la misma estrategia Joiner consiguió que la compañía china Yungpark transfiriera 6 millones a Dark Plante Pictures en junio de 2016.

Joiner aseguró que figuras como el productor Don Murphy ("Natural Born Killers", "Transformers") estaba trabajando en el proyecto.

Aunque se pudo establecer que el productor estuvo vinculado por un tiempo con Joiner, y dejó el proyecto en 2017, nunca se llegó a contratar a algún actor ni ningún director finalmente se hizo cargo de la presunta producción.

El FBI asegura que Joiner uso más de 5 millones de ese dinero recolectado para comprar una residencia en Manhattan Beach, California, y más de 4 millones fueron transferidos a una cuenta bancaria.

A Joiner, que deberá regresar a la corte el 23 de septiembre, se le impuso una fianza de 350.000 dólares y de ser hallado culpable podría ser sentenciado a un máximo de 20 años por fraude electrónico, además de los años que impliquen los otros cargos.

Con información EFE

Lea también:

Video relacionado