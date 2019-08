WhatsApp tendrá la nueva actualización de transmisión en vivo

Una nueva actualización de la famosa aplicación de mensajería, WhatsApp, al parecer aparecerá. Se trata de una función similar a las de Facebook e Instagram.

La plataforma de mensajería instantánea debe contar con transmisión en vivo. Así lo señaló el sitio web especializado WABetaInfo.

Aún no hay fecha de lanzamiento oficial de esta nueva función de transmisión en vivo. Aún está en revisión esta posible actualización de la famosa plataforma. Varios usuarios esperan con emoción esta opción.

I think that it's possible to see a similar feature in future. WhatsApp supports a streaming feature (everyone can already use it when receiving undownloaded videos). They might use the same technology for video broadcasting. https://t.co/V9f3iLdkzm

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 18, 2019