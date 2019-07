Lenín Moreno dejará de llamar presidente a Nicolás Maduro

El Jefe de Estado Lenín Moreno aseguró ayer que dejará de llamar presidente a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Las declaraciones las realizó en Guayaquil donde mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.

"No me voy a referir jamás al señor Maduro como el presidente porque no lo es. Es una persona que dejó de serlo. El presidente de Venezuela, y nosotros lo hemos reconocido ya, es el señor Juan Guaidó", aseveró Moreno.