WhatsApp: La sencilla forma para activar mensajes de respuesta automática

La aplicación de mensajería más usada en la actualidad es sin duda, WhatsApp. A pesar que millones son los usuario de esta app, pocos conocen ciertas virtudes que nos pueden ayudar al momento de chatear.

Sabemos que eres una persona ocupada, pero al mismo tiempo siempre tiene a tu [email protected] que no para de escribirte y eso que no contamos a todos tus fieles seguidores que quieren ligarte a diario, por ello por que no ahorrarte el tiempo y tener un mensaje ya destinado a su respuesta y se genera automáticamente.

Por desgracia la app no tiene una función nativa que permita crear mensajes de respuesta automática, aunque para todo hay solución y a continuación te contamos como puedes hacerlo.

WhatsAuto, es la aplicación que puedes encontrar en Google Play y la más indicada para esta labor. Al descargar esta app tiene que conceder ciertos permisos para que funcione sin que estos entrañen riesgos de privacidad más allá del hecho de que la aplicación accede a las notificaciones de los mensajes.

Una vez activada la opción de respuesta automática la aplicación permite al usuario elegir cómo quiere crear dicha respuesta. Hay una serie de textos por defecto en la app, que son los típicos mensajes de respuesta genéricos. La aplicación también permite redactar un texto propio.

