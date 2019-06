Niño pide ayuda para recuperar celular que tiene fotos de madre fallecida

Un niño de 10 años nacido en Argentina ha publicado un video que ha circulado en redes sociales que se ha convertido rápidamente en viral. Gino López menciona que desea encontrar su teléfono, por la importancia del objeto material sino de sus contenido.

Dentro del almacenamiento del dispositivo se encuentra contenido demasiado valiosos para el niño. Estos contienen las fotos y videos de su madre fallecida. El menor padeció la muerta de su progenitora a los 10 meses de edad y lleva ese material multimedia para recordarla a diario.

“Hoy me olvidé mi celular en un remi que tomé y ahí tenía las fotos y videos de mi mama que falleció cuando era muy chiquito… Yo no lo quiero perder porque cuando la extraño veo sus videos y escucho su voz. No quiero olvidarla”, menciona Gino

Gino, ofrece sus ahorros que tiene para la persona que le devuelva el celular: 600 pesos (13 dólares). Su abuelo explicó que el celular no es de buena marca, pero estos videos permite crecer el apegó a su madre, a la cual le reza antes de dormir y de salir a la escuela.

