18 de junio: Instagram se cayó en distintas partes del mundo

Este 18 de junio de 2019, Instagram se cayó nuevamente en distintas partes del mundo. La red social ha presentado fallas, según los reportes de usuarios en Twitter.

De acuerdo con el sitio DownDetector, el mapa de conectividad generado detalla que los problemas ocurrieron en Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Argentina, Malasia y varios países europeos.

Reacciones en redes

https://twitter.com/me_themoon/status/1141009143718920192

https://twitter.com/Lucassgraziano/status/1141009149301612550

*#Instagram goes down*

Me every 2 minutes: pic.twitter.com/g8fWeZx4Bh

— Faiz Lakhani (@IamFaizLakhani) June 18, 2019