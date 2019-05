¿Error de Photoshop? Natti Natasha recibe críticas por su foto en traje de baño

Aunque Natti Natasha es la diva del género urbano y encanta con cada publicación en Instagram, esta vez, un detalle en una foto no la salvó de las críticas.

Ayer, la dominicana publicó una foto en la que se le ve en traje de baño. Aparece en un un lujoso yate, y como siempre: Divina. Además presumió de nuevo un tatuaje que tiene en la nalga derecha.

Pero, el detalle se evidenció en su pierna izquierda. Realmente se ve como algo hundido en esa parte de su cuerpo. Este detalle no pasó desapercibido y algunos usuarios no la perdonaron. Pero también hubo fans que no les importó y la elogiaron como siempre.

Natti Natasha / Instagram

Para interactuar con sus más de 14 millones de seguidores en Instagram, Natti colocó en la descripción de la foto, parte de su nuevo éxito musical 'Oh Daddy'. "Yo tenia un Novio …". La idea era que sus fanáticos continuaran la canción. Algunos lo hicieron y otros se enfocaron en el 'detallito'.

¿Será un error de edición? Si es así es algo muy común en los artistas.

