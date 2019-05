Detalles que debes saber si eres usuario de Huawei

Huawei Technologies ha hecho las preparaciones necesarias para soportar los embates en su contra por parte de EE.UU. El fundador de la empresa tecnológica ha mencionado que los políticos estadounidenses subestiman la fuerza de la empresa.

Ren Zhengfei indicó que ellos son capaces de realizar los mismos chips de EE.UU, pero eso no significa que no vayan a comprarlo. Incluso él mencionó que Huawei se mantendrá a la vanguardia de ciertas tecnologías. El 5G de Huawei no se verá afectado en absoluto.

En términos de tecnologías 5G, otros no podrán ponerse al día con Huawei hasta dentro de dos o tres años", acotó el director ejecutivo. Por otra parte el gobierno chino no piensa tolerar las restricciones del presidente Donald Trump.

Según The Wall Street Journal, China invertirá un poco más de USD 47. 000 millones en la industria de semiconductores. El objetivo es tener CPUs y GPUs para Smathphone, así también prepararse para la inteligencia artificial.

Cosas que deben saber los usuarios de Huawei

Si usted es propietario de un teléfono Huawei lo primero es que en lo inmediato no verá demasiados cambios, la tienda de Google Play Store no desaparecerá ni tampoco las apps y los servicios de Google.

Sin embargo, la decisión implica que su teléfono no recibirá actualizaciones futuras Android 9.0.1R3 por ahora es lo último , lo que puede hacerlo más vulnerable a problemas de seguridad pues a través de ellas la compañía lanza los parches para corregir posibles vulnerabilidades.

Los usuarios de los dispositivos Huawei existentes que tengan acceso a la tienda Google Play Store podrán seguir descargando las actualizaciones de aplicaciones proporcionadas por Google.

La gran afectación se dará con los nuevos modelos de Huawei, que no solo no incluirán el sistema operativo de Google sino que tampoco tendrán acceso a la tienda de aplicaciones de Google Play ni a herramientas como Gmail, Google Maps o YouTube.

La respuesta de Huawei a la prohibición de Google Huawei ha dado a conocer su respuesta tras el anuncio de Google que los chinos perderán los accesos a Android.

El arma secreta de Huawei tras el veto de Google Si el veto de Google se confirma, Huawei no tendrá más remedio que construir desde cero su propio sistema operativo como ya han avanzado los directivos chinos en su primera respuesta oficial