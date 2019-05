El arma secreta de Huawei tras el veto de Google

El 2018 cerró con unos datos que hicieron temblar a la gigante tecnológica Apple. La empresa Huawei de origen chino se encuentra pisando los zapatos de los creadores y propietarios de iPhone.

Este lunes el mundo amaneció con la noticia que Google vetó a Huawei sobre las actualizaciones de Android. Esto responde a la escalada de enfrentamiento que tiene Estados Unidos con China, luego que el primer mandatario norteamericano, Donald Trump, los acusa de espiar a sus productos tecnológicos.

Ren Zhengfei mencionó que no han hecho nada para violentar la ley, pero que seguirán desarrollando sus propios componentes para no depender de material extranjero. Afortunadamente, esta decisión no tomó por sorpresa a Huawei, quienes ya se encuentran desarrollando su propio sistema operativo desde diciembre del 2018.

"Estamos desarrollando nuestro propio sistema operativo por cuestiones estratégicas, porque nos condenarán si repentinamente nos cortan la comida y no nos permiten usar Android o Windows 8", había expresado hace algunos meses el presidente de la empresa en una reunión con sus ejecutivos.

¿Qué va a ocurrir con los usuarios de dispositivos de Huawei?

Google ha confirmado que los usuarios que actualmente poseen un dispositivo Huawei seguirán teniendo acceso a la Play Store y podrán descargarse todas las aplicaciones.

La verdad es que este veto no afecta en su totalidad a los ya usuarios de Huawei. Más bien los principales perjudicados serán quienes adquieran un dispositivo móvil en este momento.

La respuesta de Huawei a la prohibición de Google Huawei ha dado a conocer su respuesta tras el anuncio de Google que los chinos perderán los accesos a Android.

