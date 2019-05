El anime que derrotó a Avengers EndGame en taquilla

Una película de anime destronó al largometraje de los hermanos Russo e incluso arrasó en las ventas. Parecía que Avengers EndGame fue el mejor estreno en todos los países del mundo, pero la excepción fue Japón con la película de Detective Conan: The first of Blue Sapphire.

Ni más, ni menos recaudó la cantidad de USD 5 millones 284 mil. Este no fue el único golpe que dieron a los vengadores, pues Detective Pikachu se coronó en el primer lugar de ventas el 11 y el 12 de mayo en tierras niponas.

Avengers EndGame está a pocos millones de coronarse como la cinta más taquillera de la historia. A un mes de su estreno a roto varios récords, ya sea en norteamérica, como en el mundo.

La fiebre de los vengadores se mantiene y todos están expectantes a la película de Spider-Man: "Lejos de Casa", la cual cerrará la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel.

Se ha anunciado que en la versión Blu Ray, la película tendrá escenas extendidas y mostrará una reunión de 12 de los principales vengadores durante la batalla contra Thanos.

Uno de los detalles más destacables del largometraje fue los constantes guiños a la cultura pop y a los cómics como "Asgardianos de la Galaxia". La muerte de Iron Man fue el hecho que provocó a más de uno que los ojos se llenen de lágrimas y tendremos que esperar unos días más para ver si Avengers EndGame destrona a Avatar, película dirigida por James Cameron.

