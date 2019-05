Ex RBD Dulce María compartió foto sin maquillaje

A través de Instagram, la ex RBD Dulce María Espinosa compartió una fotografía en la que se le ve al natural. La artista posó sin maquillaje y en el gimnasio y recibió comentarios de elogio en la red social.

En la imagen se le ve a Dulce María con ropa de entrenamiento. "Si no puedes volar entonces corre. Si no puedes correr entonces camina. Si no puedes caminar entonces arrástrate. Pero hagas lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante", escribió.

Dulce María sin maquillaje / Instagram

Sin duda, la mexicana luce hermosa al natural. Sin embargo, aunque recibió comentarios de elogios hubo quienes no tardaron en criticarla. La foto superó los 80 mil corazoncitos y casi mil comentarios.

En edición de Febrero de la revista Hola Mexico, la artista anunció su compromiso con Paco Álvarez. En las páginas, Dulce reveló que los preparativos la tienen muy ocupada.

Por tal razón, la ex RBD decidió hacer una pausa en su carrera para dedicarse a la planeación del día de su boda.

