Maluma fue humillado en la alfombra de la Gala MET 2019

Maluma asistió por primera vez al Gala MET Gala en su edición 2019. El evento se llevó a cabo la noche de este lunes. Sin embargo, ahí no todo salió bien para el cantante.

El famoso fue invitado por primera vez a una de las fiestas de moda más importantes de Hollywood. Ahí asistió con un traje blanco semi beige de la marca Moschino. Su vestimenta contenía pedrería brillante y su cabello está rubio y corto.

A pesar de su look impecable que llevaba, surgió un incómodo momento. Pues al pasar por alfombra rosa, el gesto del cantante fue evidencia de que algo no estaba bien. Fue ahí cuando se hizo viral.

Cuando el colombiano llegó al evento, empezó a subir por las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York. Lo esperado ahí es que los periodistas ataquen con fotos, sin embargo, eso no pasó.

En el lugar el cantante recibió algunos aplausos. Pero los fotógrafos se ven ocupados esperando captar a otros famosos. En ese momento él siguió caminando y regresó a ver a los periodistas. Luego siguió su rumbo.

Ante esto, los usuarios no tardaron en reaccionar en las redes. Muchos fueron los comentarios y memes que convirtieron a Maluma en tendencia.

"Fue más ignorado en la #MetGala que los mensajes que le mando a mi Crush". "Yo me sentía la persona más ignorada hasta que vi a #Maluma en la #MetGala". "No me gusta el cantante pero me parece re mal que lo hayan ignorado después de invitarlo".

Maluma llegando al #MetGala2019 🙊 pic.twitter.com/ZsBWt6nd7z — D A V I D (@liontheami) May 7, 2019

