Jueza rechaza acción de protección presentada por Ricardo Patiño

Este 18 de abril de 2019, la jueza civil Elizabeth Cedeño rechazó la acción de protección solicitada por Ricardo Patiño, a través de su abogado Fernando Yávar. Tras la decisión se dio paso a la audiencia de formulación de cargos. La diligencia se realizará este jueves a las 12:30.

Abdalá Bucaram publica video donde aparecería Ricardo Patiño bailando en fiesta El video donde aparecería Ricardo Patiño bailando ‘Bandolera’ fue publicado por Abdalá Bucaram.

Desde tempranas horas, se efectuó la audiencia para resolver la acción de protección solicitada por Patiño. Este trámite se llevó a cabo en el Complejo Judicial de Latacunga. Yávar aseguró que Patiño sí está en el país y que probablemente participe en la audiencia de formulación de cargos.

Audiencia para resolver la acción de protección solicitada por Ricardo Patiño / Twitter Fiscalía Ecuador

La Fiscalía de Cotopaxi acusa a Patiño del delito de instigación. Una investigación fue abierta el 27 de octubre de 2018, debido a una denuncia interpuesta por Juan Carlos Machuca. Acusa al exministro de haber incitado a la discordia, tras llamar a la movilización y a tomar las instituciones.

"Me parece precipitada e injustificada porque no existen elementos de convicción suficientes para imputar algún tipo de delito. Las declaraciones que hizo Ricardo Patiño están basadas en su derecho a la libertad de expresión en materia política, combativo es un término utilizado por las luchas de los movimientos de izquierda pero no es violento", dijo Yávar momentos antes.

Video relacionado