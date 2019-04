Mauricio Rodas figura entre las personas más influyentes del mundo en políticas climáticas

Mauricio Rodas, alcalde de Quito, es parte de la lista de las personas más influyentes del mundo en políticas climáticas, según la reconocida publicación Apolitical. Figuran personalidades como el Papa Francisco; Anne Hidalgo, Alcaldesa de París; Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace y Al Gore, ex presidente de EEUU.

En la nota de prensa publicada en la página web, resalta a los principales personajes a nivel mundial que han influenciado en la sensibilización acerca del cambio climático. Además, resalta a quienes han trabajado con políticas públicas ambientales y climáticas para beneficiar no solamente a quienes gobiernan sino, al mundo entero.

Apolitical, publicación inglesa, de gran importancia mundial, sobre en temas relacionados con las políticas públicas y ambientales, publicó la lista compuesta por las 100 personas más influyentes de todo el mundo en materia de políticas climáticas. Rodas es el único representante de Ecuador junto a 7 personalidades más de Latinoamérica.

Actualmente, el alcalde Rodas es copresidente mundial de United Cities and Local Governments Organization (CGLU), y es miembro de los directorios globales del Global Covenant of Mayors, de la coalición de megaciudades por el cambio climático C40 y el Local Governments for Sustainability (ICLEI). En el 2015, fue nombrado Young Global Leader por el World Economic Forum (WEF) y es también miembro del Global Future Council on the Future of Cities and Urbanization.

