Laura Bozzo afirma haber estado "muerta por 20 minutos" durante una cirugía

La polémica conductora de televisión, Laura Bozzo, reveló cómo superó los duros momentos que pasó fruto de una mala operación de útero.

Este terrible suceso ocurrió cuando se operó para extirparse el útero y los ovarios. Durante la intervención, el cirujano cortó por accidente el intestino que generó un shock séptico.

"Me hice una operación para sacarme el útero y los ovarios para evitar el cáncer y cortaron el intestino, vino un shock séptico, estuve muerta 20 minutos. Me quedé ocho meses con un hueco en la barriga”, reveló a Infobae.

Además, indicó que los tres últimos años de su vida han sido los peores. Luego de su operación, se enteró del supuesto engaño de su entonces pareja Cristian Zuárez, quien había compartido con la presentadora 16 años.

"Me enteré por la prensa. Estaba en mi cama con él y me llamó un periodista de Perú y me dijo ‘Laura, acaban de sacar las fotos de él con una argentina y las declaraciones del hermano de Cristian’, porque fue su hermano el que lo vendió. Él había llevado a su mamá, a su familia a la casa de esta señora en Miami y yo no tenía la menor idea", mencionó en la entrevista.

A eso se sumó el haber enfrentado otros problemas legales que la llevaron a perder sus casas en Perú y Miami.

Sobre su futuro en la televisión, la conductora afirma que le quedan muchos años más.

