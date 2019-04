Miss Perú reaparece tras perder la corona por difusión de video en estado de ebriedad

Por contrato, las reinas de belleza no pueden fumar, beber ni estar involucradas en actos que atenten contra la imagen del concurso.

Anyella pidió disculpas por todo lo ocurrido y que desapareció por un momento para estar con su familia quienes también resultaron afectados.

"Quiero empezar pidiendo una disculpas de todo corazón. Entiendo que no he sido la única afectado y lo lamento aún más por eso. Con esto que me paso espero que puedan entender que para todo hay solución y que para todo hay un propósito, yo recién lo estoy entendiendo".