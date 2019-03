Esteban Bernal busca la Prefectura de Azuay para generar obras de verdad

Esteban Bernal, este próximo domingo 24 de marzo de 2019 busca convertirse en el nuevo Prefecto del Azuay. Con la experiencia de haber representado a la provincia dentro de la Asamblea Nacional, este cuencano de corazón asegura estar preparado para este nuevo reto. Economista de profesión y con una extensa preparación académica, Bernal, mantiene que Azuay tiene todo y por ello es una tierra generadora de grandes oportunidades.

Asegura que su familia es el pilar fundamental de este gran reto y todos los que ha emprendido. Su madre, amante a la política, a diario le recuerda que a su provincia se la debe servir con total responsabilidad, fuerza que lo alienta para seguir en esta contienda electoral.

¿Qué solución ofrece al Azuay, en cuanto a la vialidad?

He recorrido la provincia y sus vías son un “desastre”, no es justo que se mantengan así, mi propuesta es asfaltar 150 kilómetros de vías por año, asfalto nuevo, repotencializando sus dos plantas de asfalto.

Brindar mantenimiento a las vías, también es parte del trabajo “eficiente”, que cumpliremos, no dejaremos nada a medias. La intervención en las vías de la provincia forma parte de los tres ejes de trabajo que hemos planificado, en el que invertiremos el 70 por ciento del presupuesto.

¿Cómo generará empleo?

Nuestras propuestas van de la mano, al contar con buenas vías de conexión, tendremos vías de comercialización generando de esta manera empleos. Ximena Sempértegui, quién iría a la Vice Prefectura del Azuay, será quien trabaja en el ámbito agroproductivo, tema de emprendedores, a través de la formalización de los pequeños emprendedores, sobre todo los sectores rurales de la provincia.

¿Cómo logrará un Azuay eficiente y cero despilfarro?

Hemos entendido que los ciudadanos demandan la re-concepción de una Prefectura cercana a la gente. Los azuayos quieren obras, piden a gritos buenas vías. No aspiro a que me recuerden como el Prefecto de las Bailoterapias, y ese dinero destinado a este proyecto puede ser mejor invertido. Eso significa “cero despilfarro”, ser más eficientes en el gasto público. No puedo quitar el dinero a la gente para eventos turísticos o grandes conciertos, cuando puedo asfaltar nuevas vías.

¿Qué empresas ya no funcionarían en el caso de llegar a la Prefectura?

Asfaltar EP, se mantendría, porque con esta cumpliríamos los 150 kilómetros de asfalto. Le entregaríamos eficiencia en su administración, para el objetivo. LactJubones, se analizaría, mientras que AgroAzuay se podría mantener, dependiendo si genera más gastos que ingresos. En el caso de otros proyectos, todos entrarán en análisis para evaluar su funcionamiento.

¿Cómo mejorar la conexión con otras ciudades?

Todos los ejes que nos hemos planteado fundamentan el tema turístico, sin embargo, nos hemos propuesto una obra gigantesca, una conexión directa entre Cuenca-Guayaquil en hora y media.

El proyecto ya cuenta con una evaluación técnica profunda, levantada con profesionales cuencanos, donde a través de una conexión ecológica mediante túneles que conectarán a Guayaquil. Con esta mega obra fomentaremos el turismo, potencializaremos el comercio y seguiremos levantando al Azuay.

¿Cómo logrará cumplir todas sus propuestas?

Somos la generación que transformará el Azuay. Nuestro equipo de trabajo está comprometido desde ya a levantar esta tierra próspera. Solo con el compromiso demostrado hasta el momento, desde que iniciamos la campaña estoy seguro que estamos listos y preparados para ser recordados por las obras que realizaremos.

¿Qué significa Azuay?

“Azuay, es mi hogar”, recalcó Bernal.

En lo personal:

Como buen azuayo le encanta el tradicional Cuy con papas, sin dejar de lado los mariscos. Es padre de dos hijos, una mujer y un varón, a quienes les encanta la política y lo apoyan férreamente. Paralelamente a la política es amante a los caballos, animalista a morir, pasión que conecta con sus dos hijos, a quienes apoya al 100 por ciento y de los cuales se encuentra orgulloso. Bernal además comentó a Metro Ecuador que su madre, es más política que él.