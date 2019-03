Pedro Palacios: "Proponemos eficiencia para Cuenca"

Pedro Palacios Ullauri con 43 años comenta que no tiene pasado político y anteriormente no ha participado en una contienda electoral. No ha ocupado cargos públicos y en las próximas elecciones seccionales busca convertirse en el nuevo Alcalde de Cuenca.

Comenta que al inicio su familia no compartía mucho la idea de este reto por la exposición a la que debe mantenerse, sin embargo, comprendieron que su deseo de servir a su ciudad es inmenso y para ello se ha preparado largamente.

Es Ingeniero Industrial y cuenta con un extenso perfil académico como una maestría en Administración de Empresas, otra en Comercio Internacional y diplomados vinculados a los negocios. Su plan de gobernanza, en el caso de llegar a la Alcaldía fue trabajado junto a la gente, recalca.

¿En qué consisten los puntos de trabajo planteados para la Alcaldía?

Tras dos años de un proceso de organización y escuchar las propuestas y planteamientos de la ciudadanía hemos levantado información necesaria para saber que es lo que los cuencanos buscan y desean de una administración municipal. Una Cuenca Solidaria, Productiva, Efectiva, Amigable y con una con Visión de Futuro son los cinco ejes de trabajo que proponemos.

Dentro de estos ejes se encuentra involucrado la seguridad, la dinamización productiva, los emprendimientos, el cuidado del agua y medio ambiente, la creación de mercados y una serie de proyectos en beneficio de los cuencanos.

“Proponemos proyectos analizados desde la raíz de los problemas, para no tapar huecos, sino crear soluciones integrales.

¿Qué empresas del Municipio no funcionarían en su posible administración ?

Existen varias empresas municipales que pueden unificarse y no dividirla, así tendremos eficacia en su funcionamiento y a la vez reduciremos el gasto. Tenemos claro que una de las empresa que deberá tomar fuerza es la que promocione eficazmente el turismo de Cuenca, gestión que atraerá al turista, esa plaza también es nuestro objetivo.

¿Cómo tratar la inseguridad?

Con incrementar el número de guardias o agentes, no se solucionará el problema, como todos nuestros proyectos planteados, trataremos los problemas de raíz. En cuanto a la zona de tolerancia será reubicada para entregar seguridad a quienes viven en este sector. Además proponemos la construcción de cuatro nuevos mercados, para dinamizar las zonas, mismos que tendría capacidad para 1.500 puestos de trabajo, creación que estaría concentrada en sitios como Monay, Ricaurte, Sayausí y de esta manera el Centro Histórico se descongestionaría.

Qué hacer para que Cuenca mejore su movilidad?

En el tema movilidad tenemos una propuesta, como todas las anteriores, integral donde el modelo de gestión para que la movilidad en el cantón sea totalmente eficiente, donde la conexión de vías, sea el enlace para que tanto peatones, conductores, y ciclistas tengan su propio espacio de circulación.

“No proponemos cosas, nosotros al llegar a la Alcaldía las cumpliremos, no quiero vivir de la política quiero servir a mi ciudad y donde mi familia radica”.

¿Qué hacer contra la Violencia de Género?

Dentro de este campo trabajaremos ampliamente en la educación empezando desde la familia haciendo entender que tanto hombres como mujeres pueden desempeñar el mismo rol. Las mujeres son vulneradas en todos sus derechos, hemos planificado crear fuentes de trabajo para que puedan defenderse económicamente.

¿Cómo ve a Cuenca?

La veo llena de futuro, mi ciudad necesita verdaderos cambios.