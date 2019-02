Rami Malek fue atendido por médicos tras sufrir caída al recibir Oscar a mejor actor

Rami Malek, brilló en la entrega de los Premios Oscar 2019, cuando recibió el galardón a Mejor Actor por su interpretación de Freddie Mercury en la película Bohemian Rapsody. Incluso con caída y todo, su jornada fue todo un éxito. El estadounidense después de obtener su estatuilla, cayó del escenario y tuvo que ser atendido por médicos.

Mira la caída:

Por fortuna, el artista no salió lastimado. Al momento de bajar del escenario, Rami al parecer se tropezó y cayó. El momento no se vio en televisión, pero sí fue grabado por los fotógrafos.

En una secuencia se fotos se ve al actor cayendo al suelo y para evitarlo apoya su Oscar recién ganado en las escaleras del escenario para poder mantener el equilibrio.

Crónica en imágenes de la caída de Rami Malek ayer en los #Oscars #Oscar2019 #FrescoRMX pic.twitter.com/BBwXgNSh4I — Daniel Moad (@dnl) February 25, 2019

Luego de la caída de Malek, fue ayudado inmediatamente por personal de seguridad y atendido por personal médico presente en la ceremonia.

En otras fotografía se ve a Rami Malek, se lo ve un poco aturdido y sorprendido por el resbalón. Pero luego de ser revisado, el actor asistió feliz con su Oscar en la mano al salón donde lo esperaban los periodistas para entrevistarlo.







Publicidad







Emotivo discurso de Rami Malek

El artista de 37 años, tras su victoria dio un emotivo discurso al recibir el premio más codiciado:

"Quizás yo no era el actor indicado, pero supongo que funcionó. Gracias Queen, gracias chicos, por permitirme ser la parte más mínima de su legado fenomenal y extraordinario. Estoy en deuda con ustedes por siempre", dijo dirigiéndose a los integrantes históricos de la banda inglesa, Brian May y Roger Taylor, presentes en la sala.

Además Rami Malek elogió a la película Bohemian Rhapsody por contar la historia de Freddie Mercury, un artista gay inmigrante, nacido en Zanzíbar de padre de la India, quién se mudó a Inglaterra cuando era un adolescente.

Malek dijo que el también es hijo de inmigrantes de Egipto: "un estadounidense de primera generación". Le dio gracias a su madre por el apoyo y lamentó que su padre no estuviera vivo: "Mi papá no llegó a verme hacer nada de esto, pero pienso que me está mirando desde arriba en este momento".

Bohemian Rhapsody se llevó cuatro Oscares en la gala de anoche: Mejor Actor, mejor montaje, mejor edición de sonido, mejor edición de sonido.

Siga leyendo:

Relacionado