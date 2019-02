Este es el emotivo tatuaje que se hizo la novia de Emiliano Sala

Emiliano Sala futbolista argentino que desapareció en el Canal de la Mancha cuando viajaba en avión rumbo a Cardiff (Reino Unido) fue encontrado el pasado jueves. Su última novia Luiza Ungerer, quien es jugadora de voleibol profesional se hizo un tatuaje como conmemoración del fallecido jugador de futbol.

Luego de que el cuerpo del futbolista fue encontrado, Luiza Ungere de 31 años escribió en su redes sociales: "¡Te voy a amar para siempre!”. De igual forma, la brasileña que guardaba una relación con el futbolista desde el 2017, comentó en una entrevista al diario brasileño O Globo:

"Él dijo que había ido a conocer al Cardiff y que había cerrado, que iba a jugar allí. Me alegró mucho porque estaba muy contento. Era su sueño, jugar la Premier League, el mejor campeonato del mundo”.

A pesar de que la pareja en la última temporada estaban distanciados nunca perdieron la fe ni el contacto, dando como resultado fuertes lazos de amor entre la pareja. En la misma entrevista la jugadora de voley originaria de Rio de Janeiro inquirió.

"Fue mucha la angustia de no saber dónde estaba el avión, y de no saber lo que iba a suceder. Las búsquedas no deberían haber parado. Todos los días fueron angustiantes”.