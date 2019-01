La conmovedora reacción de Yalitza Aparicio por nominación al Oscar

La mexicana Yalitza Aparicio ("Roma") luchará por el Óscar a la mejor actriz, junto a Glenn Close ("The Wife"), Lady Gaga ("A Star is Born"), Olivia Colman ("The Favorite") y Melissa McCarthy "Can You Ever Forgive Me?", anunció hoy la Academia de Hollywood.

Aparicio fue nominada por la Academia a Mejor Actriz, por la cinta Roma, de Alfonso Cuarón, en la 91 edición de los Premios Oscar.

A través de su cuenta de Twitter, la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, compartió un video en el que muestra su conmovedora reacción al enterarse de la nominación, mismo que acompañó con un mensaje de agradecimiento por la distinción.

"Sumamente feliz, cuando desperté hoy tan temprano, (claro, a la hora de aquí) no esperaba esta noticia. Gracias Ale A. García y @marielmmayorga

Nominaciones

La película Roma, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, fue nominada a Mejor Director y Mejor Película para los premios Óscar.

La cinta también contenderá en las categorías de Mejor Actriz, por la actuación de Yalitza Aparicio; Mejor Actriz de Reparto (Marina de Tavira), Mejor Película Extranjera, Mejor Mezcla de Sonido (Skip Lievsay, Craig Henighan y José Antonio García), Mejor Edición de Sonido (Sergio Díaz y Skip Lievsay), Diseño de Producción, Mejor Guión Original y Mejor Cinematografía.