Venezuela: Nicolás Maduro, el cuestionado presidente que va por 6 años más en su "revolución"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, jura hoy un segundo período de gobierno con el que aspira llegar a 12 años al frente de la revolución bolivariana, un compromiso que asume en medio de múltiples interrogantes sobre la legitimidad de su reelección.

Desde muy temprano, este jueves es tendencia en Twitter la etiqueta #MaduroNoEsMiPresidente. Con este hashtag, usuarios en de la red social han reaccionado ante este acto de posesión. Además, han lamentado la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y han expresado repudio hacia el mandatario venezolano.

La comunidad internacional actuo y brindo su apoyo (EEUU, Union Europea, Grupo de Lima, Brasil, Colombia, etc). Si nosotros no actuamos ahora no vayamos a pedir su ayuda en el futuro! Tenemos TODO! no hay excusas @jguaido #MaduroNoEsMiPresidente #MaduroUsurpador #MaduroIlegitimo

— Pedro Fuchar (@LaGente1ro) January 10, 2019