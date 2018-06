Más que lava y destrucción: volcán Kilauea provoca una extraordinaria lluvia de piedras preciosas en Hawaii

El 3 de mayo pasado el volcán Kilauea entró en erupción y a la fecha la lava ha destruido más de 600 hogares en Hawaii. Miles de personas han debido abandonar sus hogares y la comunidad científica internacional ha visto con preocupación la llegada de la lava al océano.

Varios han sido los factores que han dejado la erupción volcánica, pero ahora, más allá de la tragedia un fenómeno también ha impactado a la comunidad y que ha sido compartido en las redes sociales en busca de una explicación.

El 11 de junio, la meteoróloga estadounidense, Erin Jordan, compartió una de las fotos del fenómeno. "Amigos míos viven en Hawaii, justo al lado del área afectada por los flujos de lava más recientes. En medio de la destrucción cercana y el estrés de lo desconocido, se despertaron con esto: pequeñas piezas de olivino en todo el suelo. Está literalmente lloviendo gemas. La naturaleza es realmente sorprendente".

Pero ¿por qué se produce este efecto? Todo tiene que ver con la rápida salida de magma en la boca de la erupción, lo que ha permitido que la roca fundida se enfríe y solidifique repentinamente.

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this – tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t

— Erin Jordan (@ErinJordan_WX) June 11, 2018