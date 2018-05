Gabriela Rivadeneira le responde a Julio César Trujillo

La asambleísta Gabriela Rivadeneira le respondió a Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T).

En una entrevista con el programa'Hora 25', Trujillo habría indicado que Rivadeneira "había dicho que soy viejito. Si soy viejito, pero no ladrón, de eso no puede acusarme nadie. He llegado a los 88 años con buena salud mental y las manos limpias".

Esto fue publicado en la cuenta de Twitter del espacio televisivo. Ante esto, Rivadeneira respondió en la misma red social que "es falso que a usted le dije viejo, eso es invento de una 'periodista"".

Además, la asambleísta reiteró que ella habría dicho que "usted es el responsable de romper la Constitución y destruir el Estado de derecho, eso si quedará marcado en la historia".

En la entrevista Trujillo, entre otros temas, se refirió al presidente Lenín Moreno. "Yo creo que es un hombre de buena fe, que quiere hacer una buena presidencia".

También mencionó al exgobernante ecuatoriano, Rafael Correa. "Por el contrario, creo que fue el peor que tuvo el Ecuador. Favoreció la impunidad. Estoy convencido que él también fue participe en un 95% de los actos de corrupción".

Señor Trujillo es falso que a usted le dije viejo, eso es invento de una "periodista". Lo que si dije y lo repito: usted es el responsable de romper la Constitución y destruir el Estado de derecho, eso si quedará marcado en la historia. @Hora25Ec https://t.co/v5Tw9DX4Gz — Gabriela Rivadeneira (@GabrielaEsPais) May 14, 2018

Relacionado