Atentado a torre de energía deja sin luz a Tumaco, limítrofe con Ecuador

Un atentado contra una torre de energía dejó sin luz a Tumaco, que hace parte del departamento de Nariño (suroeste). Tumaco es el municipio colombiano con más hectáreas de coca sembradas, informaron hoy fuentes oficiales.

"¡Basta ya! No más agresiones contra el pueblo de Tumaco. Me reportan voladura de torre de energía eléctrica que deja a nuestra capital del Pacífico sin energía", afirmó el gobernador de Nariño, Camilo Romero, en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

El atentado ocurrió horas después del ataque a un tanquero militar ecuatoriano en Mataje (Esmeraldas).

En Tumaco operan facciones de disidentes de las FARC, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales. Estos se disputan el control del narcotráfico en la zona, ubicada en una región limítrofe con Ecuador.

De ese municipio, que tiene el segundo mayor puerto de Colombia sobre el Océano Pacífico. De allí salen toneladas de cocaína cada año. Salen con dirección a Centroamérica, México y Estados Unidos.

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), en Tumaco hay 23.148 hectáreas sembradas con coca. La cifra supone el 16 % de los cultivos de Colombia.

