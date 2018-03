Fantasma de Pablo Escobar apareció en edificio de Medellín

Unas fotos serían la prueba de que el fantasma de Pablo Escobar ronda en un edificio abandonado de Medellín, que también oculta un oscuro pasado.

Se trata del edificio Mónaco, que actualmente se cae a pedazos después de ser el lugar desde donde el narcotraficante impartió órdenes criminales.

La edificación se construyó en los años 80 después de destruir dos mansiones del Poblado en Medellín. Ahí fue donde el capo y su familia vivieron por un tiempo.

Según cuentan quienes vivían en la zona en ese momento, Escobar vivía en medio de lujos y mascotas exóticas, como un cocodrilo.

Pues fue en ese mismo edificio donde una joven de Medellín pudo ver la imagen de una persona que se asemeja al narcotraficante.

“Sé que no suelo publicar mucho pero esto fue algo que me sorprendió mucho y no sé qué pensar. Tomé una foto a este edificio y cuando la acerque vi una figura humana. No sé si sea mi imaginación, por saber la historia de este edificio, pero la verdad no sé qué pensar en este momento”, escribió en la publicación que está acompañada de dos fotografías donde se vería el supuesto fantasma de Pablo Escobar.

¿Si parece el fantasma de Pablo Escobar?

