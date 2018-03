¡Indignante! Mujer prefiere grabar persona muriéndose que llamar una ambulancia

En el municipio de Soacha, Cundinamarca, se generó una discusión entre un conductor y su acompañante.

Conforme a las primeras versiones, el acompañante le ocasionó dos puñaladas al conductor.

Pero luego el conductor también sacó un puñal, ocasionándole al joven una herida en el corazón que terminó con su vida.

¡Indignante!

Mientras el joven acompañante se lamentaba en el suelo, rodeado de sus seres queridos, quienes suplicaban por una ambulancia o la Policía, una mujer no empezó a grabar la escena con su teléfono celular.

Ante las suplicas de los allegados, la mujer solo decía: “Quisiera ayudarlo pero no puedo (…) pobrecito (…)déjenlo no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer”.

Cuando decía "quisiera ayudarlo pero no puedo", se refería a que no podía, porque no quería dejar de grabar. (Nos abstenemos a publicar el video por respeto a la familia).

Se espera un pronunciamiento de las autoridades.